‘#NNormalidad’

Nueva Normalidad, nuestro inmediato futuro. Me inquieta esta expresión (me recuerda las historias distópicas), que ya hemos incorporado al vocabulario sociopolítico, si bien comprendo su previsora intención pedagógica. Asomó primero en ruedas de prensa, con su perfil menos radical de normalidad ‘diferente’, pero se ha instalado ya en los medios de comunicación y en las conversaciones en su formulación más abisal. Como supongo que les ha sucedido a muchos de ustedes, en estos días pasados de confinamiento total me ha costado concentrarme en algo más que en los avatares de la pandemia. Fuera de ella, solo los quehaceres diarios más mecánicos del encierro conseguían absorber mi atención. Todas nuestras vidas y nuestros intereses personales han quedado en segundo plano, supeditados, enfocados, en su suspensión, a una sola razón ineludible: doblegar una curva sobre la que surfeaban la muerte y el dolor, el miedo y la ruina económica. Escribo mientras nos anuncian las fases de transición hacia la Nueva Normalidad. Y, ya ven, me noto intranquila. Hace días que han comenzado a alzarse las voces que reclaman atención para lo suyo (normal). También van llegando los análisis y vaticinios sobre ese frágil futuro nuevo. Veremos cómo reaccionamos cuando comprobemos que aquellas vidas nuestras no caben tal cual fueron en la Nueva Normalidad, y que seguimos necesitando, para burlar la distopía, toda la mutua confianza y generosidad de las que parecíamos capaces cuando estuvimos aislados.