En estado de debilidad

La decisión de ERC de votar en contra de una nueva prolongación del estado de alarma muestra la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, que ya no cuenta con el apoyo de sus socios nacionalistas, que le dieron la investidura, para mantener un elemento que el presidente sigue considerando central en su estrategia de desescalada. Si el Congreso rechaza mañana la prórroga, la gestión del final del confinamiento quedaría, en gran medida, en manos de las comunidades autónomas.

La cuarta renovación del estado de alarma, que sigue siendo un elemento central de la estrategia del Gobierno frente a la pandemia, está en el aire. ERC ha anunciado que votará en contra, con lo que la prórroga dependería de si el PP se abstiene o vota no, una vez que Pablo Casado considera que ese instrumento jurídico ya no es necesario durante la desescalada. La situación refleja la débil posición en la que se encuentra el Ejecutivo, abandonado en este punto por sus socios nacionalistas más radicales. Pedro Sánchez no ha acertado a crear un clima de confianza que facilitase el entendimiento y una franca colaboración con las principales fuerzas políticas, especialmente con el PP, como sería lo apropiado, ni tampoco con las comunidades autónomas, cuyas reticencias se han agudizado ante el proceso de salida del confinamiento. Seguramente, las medidas que ahora es necesario implementar y mantener podrían aplicarse a partir la legislación ordinaria, sin necesidad estricta de alargar un estado de alarma que tiene que tener una fecha de finalización, pues se trata de una herramienta jurídica excepcional. Ello conllevaría un mayor margen de maniobra para las autonomías, como están reclamando no solo las gobernadas por fuerzas nacionalistas, sino también Galicia o Aragón. De cualquier manera, será muy difícil llevar adelante el proceso de desescalada si no existe un mínimo acuerdo político y social.