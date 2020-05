Hay quien cree que el tiempo se hace largo durante el confinamiento porque siente que no ocurre nada o casi nada. !Y pasan tantas cosas! En algún momento leí que el tiempo subjetivo pasa más deprisa cuando aparentemente no ocurre nada, que cuando se experimentan muchas cosas. Y esto es así porque las queremos conservar en nuestro recuerdo. Porque el tiempo es percepción y nuestra percepción lo guarda en la memoria de distintas maneras, a veces caprichosas, a veces involuntarias. Cuando hacemos un viaje (bueno, cuando hacíamos un viaje) se quedaban tantas impresiones en la memoria que era como si hubiéramos vivido muchas vidas en aquella semana o en aquellos días en los que los ojos miraban, contemplaban, e incluso interiorizaban lo que veían para que formara parte de esa capa tan importante de nosotros que es nuestra memoria. Una capa que nos protege a la vez que nos va convirtiendo en lo que somos. Porque somos la suma de todos nuestros presentes, también los de estos días en los que la mayoría de nosotros estamos en casa, y en los que creemos que unos días son iguales a los demás. Y no lo son. Hacemos tal vez las mismas cosas cada día, pero cada vez proyectamos un "yo" diferente, porque diferentes somos ahora que hace cuarenta días o que hace cuarenta meses. "No nos bañamos dos veces en el mismo río", y por eso nuestra percepción del mundo ha cambiado. También la de nosotros mismos y, por tanto, la del tiempo. Porque somos tiempo y palabra, por parafrasear lejanamente al poeta.