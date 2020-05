La economía en tiempos del coronavirus

El coronavirus ha supuesto una ruptura en todos los ámbitos de nuestra vida en España durante estas semanas y la economía no es, por supuesto, una excepción. De hecho, vamos conociendo sucesivas estimaciones sobre su evolución a medio plazo, todas ellas mostrando una fuerte contracción este año seguida por una recuperación, más o menos fuerte, en 2021.

Todavía existe una elevada incertidumbre sobre variables clave para cualquier pronóstico preciso: ¿la contención de la pandemia es ya definitiva? Y en función de ello, ¿cuál será el ritmo de vuelta a una razonable normalidad?

En cualquier caso, ya podemos afirmar que la recesión de la economía española este año va a ser la más severa desde la Guerra Civil. El parón durante unos meses del consumo no esencial, que representa cerca del 40% del consumo total, y el de la inversión empresarial ante la enorme incertidumbre en que vivimos, provocará una contracción de nuestra economía muy severa.

En Ibercaja prevemos una caída del PIB español en el entorno del 10% en 2020. Y, desgraciadamente, una contracción semejante conduce, inexorablemente, a un incremento del paro, cuya tasa superará durante algún tiempo el 20%.

Estaremos, en definitiva, ante una recesión de una magnitud que no se suele ver en décadas. Lo mismo que ya se decía de la gran recesión global que estalló en 2009. En apenas 10 años se habrán sucedido dos “mega crisis” económicas de una severidad histórica.

En este sentido, la gran recesión de 2009 puede aportar algunas referencias. Aunque más bien por contraste ya que son mucho más relevantes las diferencias que las similitudes respecto a la crisis actual.

Las similitudes terminan en la dureza de la crisis. El PIB español caerá este año aproximadamente lo mismo que en todo el periodo 2008-2013. Parecida severidad, sí, pero increíblemente más rápida: un año frente a cinco.

Esto es debido, y esta es la primera gran diferencia, a que estamos ante una crisis de una naturaleza muy diferente a la de 2009.

Hay dos tipos de crisis. Las más duras, aquellas más lentas en su recuperación, vienen precedidas siempre por una fuerte expansión del crédito, que genera una burbuja de activos -en particular inmobiliarios- la cual, al estallar, provoca una fuerte destrucción de riqueza y de empleo. Son crisis de “digestión lenta y pesada”, porque hasta que no se absorbe el exceso producido, lo que habitualmente cuesta varios años, la economía no logra salir de su tendencia recesiva.

El segundo tipo de crisis no va precedido por ninguna burbuja crediticia, sino que está provocada por algún shock exógeno y repentino. Puede ser una guerra o, como en este caso, una pandemia. En estos casos, la caída del PIB puede ser tan severa o más que en las del tipo anterior. Pero igual que la caída en recesión es más rápida, la velocidad de la recuperación también lo es, una vez ha desaparecido el shock que generó la crisis.

A diferencia de la recesión previa, hoy no hay una burbuja inmobiliaria en España. La construcción residencial supone un 5,8% del PIB frente al 11,8% en 2006. El año pasado se concedieron 106.000 visados para construcción de viviendas frente a los 866.000 de 2006 y el precio medio de la vivienda todavía es hoy un -21% inferior al del pico de 2008.

El segundo factor de diferenciación entre ambas crisis es la muy diferente y muchísimo mejor situación estructural de la economía española y de su sistema financiero.

Antes del estallido de la crisis de 2009 España era una economía muy endeudada, con un enorme exceso inmobiliario y muy poco competitiva en los mercados exteriores.

Con mucho sacrificio, hoy la “foto” es radicalmente diferente. La deuda de familias y empresas, que llegó a suponer un 227% del PIB, ahora se sitúa en el 152%, muy en línea con la media europea. Si en 2008 las familias y empresas necesitaban más de 65.000 millones de euros al año para poder financiar sus inversiones, en 2019 generaban 30.000 millones de ahorro tras acometer éstas.

Y el mejor indicador de la competitividad de una economía, la balanza por cuenta corriente mostraba un superávit en 2019 por octavo año consecutivo, de casi el 2% frente al déficit de más del 9% en 2007.

En resumen, la economía española enlazaba una senda de crecimiento constante desde 2013 y lo estaba haciendo con un patrón muy sano.

Y la misma fortaleza puede afirmarse del sistema financiero. Al final, como intermediarios entre el ahorro y la inversión en una economía, refleja claramente la salud de ésta. Y, en 2008, el sistema financiero español (y en muchos otros países) estaba claramente en peor situación.

Si en el anterior ciclo la ratio entre los créditos y los depósitos de la banca española era del 150% -haciendo al sistema muy dependiente de la financiación en los mercados mayoristas internacionales– hoy se sitúa en el 98%. En otras palabras, somos mucho menos sensibles a un eventual colapso duradero de los mercados internacionales de financiación y la posición de liquidez del sistema financiero es muy holgada.

Lo mismo puede decirse en términos de solvencia. La ratio de capital básico del sistema financiero español en 2007 ascendía al 7,5%, mientras que hoy la ratio equivalente asciende al 11,9%.

En definitiva, no sólo la economía española está mucho más preparada que antes de la crisis anterior, sino que, además, el sistema financiero es mucho más solvente y goza de una robusta posición de liquidez. Por ello afirmamos, con rotundidad, que en esta crisis los bancos vamos a jugar un papel clave en la recuperación. Somos parte fundamental de la solución.

Finalmente, la última gran diferencia frente a la anterior gran recesión reside en la muy diferente reacción de las autoridades. En apenas unas semanas, se ha desplegado una batería de medidas de apoyo que supera las que se desplegaron -al cabo de varios años- para gestionar la crisis de 2009.

En este momento, tanto las políticas monetarias como las fiscales son fuertemente expansivas y se retroalimentan. Por un lado, están los Bancos Centrales inyectando cantidades ilimitadas de liquidez. Por otro lado, los Gobiernos de los diferentes países, aprobando medidas inéditas de apoyo a familias, autónomos y pymes. Una combinación de medidas que, a corto y medio plazo, debe ser eficaz para acelerar la salida de la crisis actual

Por todo lo anterior, estimamos que la economía española crecerá por encima del 7% en 2021. Si en la crisis precedente nos costó nueve años recuperar el nivel de PIB de 2008, en esta ocasión creemos que recuperaremos los niveles de 2019 en dos / tres años si somos capaces de controlar pronto la pandemia sanitaria.

La diferente naturaleza de la crisis, la mayor solidez de la economía española y de su sistema financiero y la rápida actuación de las Autoridades de todo el mundo nos hacen confiar en esta mayor velocidad de la salida.

En definitiva, esperamos que, entre todos, seamos capaces de frenar y recuperar pronto el relevante impacto que está provocando esta dolorosa crisis. Para ello, lo fundamental es cuidar de nuestra salud con responsabilidad individual y colectiva. Estamos seguros de que saldremos de esta crisis y afrontamos también el reto ineludible de hacerlo de la forma más inclusiva posible.