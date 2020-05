Prudencia y responsabilidad

Empieza hoy a aplicarse el plan de desescalada que ha ido presentando y matizando el Gobierno en sucesivas comparecencias. Y se aplica con interrogantes porque ni cuenta con el estudio de test serológicos, indispensable para desconfinar a la población con garantías, ni ha sido pactado con los partidos que apoyan a Pedro Sánchez en la prórroga del estado de alarma, ni con las comunidades autónomas, ni con los ayuntamientos. No obstante, si la ciudadanía responde con la misma prudencia, sensatez y responsabilidad que hasta la fecha, hay motivos para la esperanza.

Arranca la fase más delicada de la lucha contra la covid-19. España se enfrenta a la progresiva disminución de las medidas de confinamiento y el paulatino retorno a una cierta normalidad que no será total hasta que no exista una vacuna eficaz. Autoridades y ciudadanía tienen que estar muy vigilantes porque una recaída, que no es en absoluto descartable, tendría un elevado coste sanitario, sería un golpe psicológico muy duro para una población ya agotada por siete semanas de confinamiento y agravaría todavía más la debacle económica. En esta fase, el riesgo de rebrote es elevado y, por eso, es de la máxima importancia la detección precoz y el aislamiento de los nuevos contagios. Para ello es preciso disponer de test suficientes y de capacidad de análisis.

El elevado nivel de cumplimiento y la forma constructiva con la que ha sido afrontado el confinamiento por la población muestran la madurez de la sociedad aragonesa y española en general. En circunstancias tan graves como las que el país está sufriendo desde hace casi dos meses, es determinante el grado de compromiso y de responsabilidad de la ciudadanía. Ahora toca mantener esta actitud. Hay que insistir en las normas de higiene y distancia social o puede haber un rebrote del virus. No podemos bajar la guardia.