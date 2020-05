Indicios inquietantes

En política, la casualidad, dicen los que saben, no existe. Es posible. En todo caso, ante determinadas noticias, parece prudente mantener el beneficio de la duda. Puede haber sido un error. Así, cuando se produjeron las primeras declaraciones de miembros del Gobierno sobre la necesidad de controlar bulos y determinadas informaciones, se pudo pensar que si bien se había producido algún exceso verbal, eran debido a errores y a las circunstancias del momento. Pero cuando se hizo público que el Centro de Investigaciones Sociológicas, había incluido entre las preguntas de su última encuesta una referida a la necesidad de, al objeto de evitar maniobras de desinformación, concentrar la información sobre la pandemia en organismos oficiales, las dudas se hicieron lógicas. Era legítimo pensar que existía la tentación de controlar la información más allá de lo razonable, una frontera exclusivamente marcada por la finalidad de evitar que el uso de técnicas de desinformación pudiesen causar daños objetivos y relevantes. Pero los indicios no acabaron allí. En una intervención oficial en Moncloa, el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil declaró que una de sus líneas de trabajo era evitar la difusión de información que pudiese perjudicar al Gobierno. El conocimiento de la existencia de una circular de la Guardia Civil en sentido coincidente a lo expresado por el alto mando, acabó de confirmar las sospechas. Finalmente, se ha podido oír a una Ministra decir que la obligación del Gobierno es controlar informaciones negativas o falsas o al Ministro del Interior llegar a decir que se empleará a fondo en controlar bulos y falsas noticias porque, durante estos días, son el peor enemigo.

Así las cosas, creo que es posible deducir que existen indicios suficientes para pensar que una línea dentro de la estrategia de comunicación del Gobierno consiste en tener el máximo control posible sobre la información generada alrededor de la pandemia. Cualquier política de control informativo en democracia es peligrosa. Nadie niega que en el mundo de las redes sociales, cuando está constatada la posibilidad de que la difusión de informaciones falsas se utilice para fines perversos, incluso para alterar resultados electorales, deba existir cierto control sobre lo que sucede en las mismas. Y, por supuesto, puede entenderse que con motivo de un desastre como el originado por el Covid19, se cuide especialmente la información que circula por ellas. Ahora bien, ello no puede hacerse sin olvidar premisas irrenunciables del sistema democrático. Y la libertad de expresión es fundamento esencial del mismo.

Durante todo este periodo, como ha sido habitual en momentos similares de la historia, se ha extendido la idea de que, al menos, no es leal criticar al Gobierno. El Gobierno, como muchos otros en circunstancias similares, ha intentado aprovechar esta inercia. Pues bien, es preciso desmentir la mayor. Por supuesto, no hay nada que jurídicamente impida la crítica. En ningún caso, el estado de alarma permite limitar en lo más mínimo la libertad de expresión. Más allá, si la crítica proviene de fuerzas políticas parlamentarias, sólo hay que saludarla como coherente con el sistema que, precisamente, convierte el control parlamentario en eje de las garantías ciudadanas en un tiempo de concentración del poder. ¿Se cometen excesos en esa crítica? Por supuesto. Habrá críticas razonables y constructivas y críticas irracionales, incluso groseras. Pero, por favor, dejen enjuiciar a los ciudadanos. Saben distinguir muy bien entre unas y otras. Y serán ellos los que tengan que juzgar el hacer durante la crisis, no sólo del Gobierno sino también de la oposición. Demasiadas veces se olvida que el control no sólo se ejerce por la oposición hacia el Gobierno. Toda actuación política está, por definición, sometida al control de la ciudadanía que será la que, en última instancia, deberá emitir veredicto. En cualquier caso, cuando el poder es más fuerte que nunca, aún es preciso reivindicar la vigencia de la libertad de expresión con mayor contundencia y recordar que eventuales limitaciones, deben tener el alcance más restrictivo posible y disponer siempre del necesario respaldo constitucional.