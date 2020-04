Ante un insólito Primero de Mayo

Me ha solicitado Heraldo una colaboración con ocasión del Primero de Mayo. No se qué decir, ni por donde empezar... No se parece nada a sus precedentes más recientes. Qué desgracia. Lo que siempre es un día festivo y reivindicativo para reclamar, defender y tutelar un bien tan importante como el trabajo se traduce hoy en un día en el que poco cabe festejar. En efecto, un puñetero virus nos ha condenado al riesgo, que se ha manifestado bajo una virulenta versión biológica. Estábamos dejando atrás la dura crisis económico-financiera y nunca pensamos que aparecería, en una fase de crecimiento y de empleo sostenido, una pandemia que ha desvelado la fragilidad humana y quebrado el orden normal de nuestra vida. Y una de las víctimas es precisamente el trabajo. El trabajo ahora en emergencia, en una situación de excepcionalidad que deberá ser adecuadamente atendida por los poderes públicos, pero también por los sujetos y la economía privada. Por el Estado en su conjunto, en definitiva.

En este insólito escenario, ya denominado de “coronacrisis”, ¿qué significa hoy el Primero de Mayo?, ¿para qué el día del trabajo? Debería servir, a mi juicio, para lo siguiente. En primer lugar, para asociar el trabajo, ahora probablemente “barrenado”, a la necesaria recuperación económica donde la defensa y tutela del empleo sea uno de los pilares básicos. Recuperar el trabajo que se ha perdido, se perderá probablemente, pero que habrá de volver. Hay que exigir de nuestros poderes públicos, de las organizaciones políticas y de los interlocutores sociales que hagan todo lo posible para dar respuesta eficaz a este desafío. El país lo necesita y el trabajo lo requiere. Si no son capaces de actuar patrióticamente habrán fracasado de plano. Y los ciudadanos debemos apoyar esas actuaciones. A la postre, una reivindicación del Primero de mayo para que el trabajo conforme una de las piezas básicas de un compromiso de Estado que la situación requiere y los ciudadanos, especialmente la empresa, y singularmente los trabajadores, reclaman con razón y justicia.

De otro lado, la reivindicación de los recientes primeros de mayo, especialmente en los años 2019 y 2020 a favor de un trabajo decente, digno y en condiciones de igualdad, que haga realidad el objetivo del “trabajo que queremos”, cobra ahora una nueva dimensión, al estar seriamente amenazado el “el mismo derecho constitucional al trabajo”. Es, por ello, que se deben potenciar, proyectar y tutelar todas las actuaciones encaminadas a que ese riesgo desaparezca. Y ese derecho tan relevante, lo debe ser no sólo de quien conserva su empleo, sino preferentemente del que ya no lo tiene, pero que, sin salir de él, debe volver al mercado de trabajo. El Primero de mayo debe ser precisamente, también, un día para atender y ocuparse de estos últimos. Un día del trabajo para los que se extiende la amenaza no tenerlo.

En este compromiso conjunto, el diálogo social debe no sólo revitalizarse, sino cobrar una nueva dimensión como instrumento útil para hacer realidad el trabajo. Es ahora especialmente exigible este proceder que ha contribuido a mejorar precisamente el trabajo. El resultado de este responsable método debe ser atendido, tutelado y apoyado económicamente por el Estado. La empresa requiere ahora más que nunca una especial atención, para poner a su disposición recursos, medios, seguridad jurídica y eficacia para afrontar su reconstrucción, de forma que le permita hacer realidad el mismo derecho al trabajo. Sin empresa no hay trabajo y, por tanto, nada que festejar. Es por ello, también, que las organizaciones empresariales deben comprometerse con este desafío y, en consecuencia, con su país. Y no menos relevante es el nuevo papel que debe asumir el sindicato en este Primero de mayo, que siempre ha sido una fiesta de dimensión, trayectoria y honda significación sindical. Su tarea ahora es exigir de los poderes públicos que hagan los deberes del trabajo, responsabilizarse de un diálogo social con propuestas realistas que traduzcan un verdadero compromiso para una renovada y ambiciosa “cogestión” de esta nueva crisis. En los últimos diez años se han producido cambios y mutaciones muy profundas en el trabajo que han desgastado los tradicionales procesos identitarios de los trabajadores, así como los recursos y las estrategias sindicales. Si ya el mercado de trabajo es desigual, la heterogeneidad de los trabajadores es todavía mas palpable. Y el riesgo de que esa situación se acreciente ahora, por lo dicho, es evidente. Es por ello que el sindicato, debe asumir en estos momentos un papel de especial responsabilidad porque el trabajador quiere confiar en él. A la postre, no debe caer en un integrismo ideológico que lo aleje de las demandas e intereses del trabajo y de los trabajadores.

Y otra necesidad y exigencia debe traducir también este Primero de Mayo. Si el fortalecimiento de lo público debe centrarse en la economía, no menos relevante es la atención al estado y la protección social. El anunciado ingreso mínimo debe configurarse como una prestación estructural. La insuficiencia de ingresos para algunos colectivos entre los que se encuentran trabajadores que ha perdido el trabajo, se ha incrementado notablemente en el contexto de la crisis sanitaria, que ha obligado a una profunda paralización de la actividad económica. La medida debe adoptarse de modo que no constituya un desincentivo para que estas personas pierdan motivación para incorporarse al mercado de trabajo, con un empleo que les proporcione ingresos suficientes, evitando consolidar una bolsa de marginalidad social de la que resulte imposible salir. Se deberá cumplir el mandato constitucional de que la regulación de las prestaciones sociales garantice la igualdad de todos, con independencia del territorio donde residan.

Por último, este Primero de Mayo debe ser testimonio y recuerdo de los miles de ciudadanos que han fallecido, muchos de ellos trabajaron y después se jubilaron, algunos estaban trabajando y no pueden seguir ejerciendo este derecho y otros lo aspiraban y deseaban ejercerlo. Es probablemente la mayor tragedia. Ha puesto de relieve, por otro lado una cierta fragilidad de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, así como evidentes insuficiencias y carencias en la acción preventiva.

Vislumbro al final de lo dicho que este Primero de Mayo refleja un desafío, un compromiso y una responsabilidad como nunca esta fiesta de todos lo ha tenido hasta ahora. Cuánta tarea tenemos.