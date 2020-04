La presentación del plan de desescalada ha agudizado el desencuentro del Gobierno no solo con la oposición, sino también con fuerzas políticas que apoyaron la investidura, con muchas autonomías y con sectores económicos. Y una crítica ampliamente compartida es por la falta de diálogo del Ejecutivo. El presidente debe reflexionar, pues el éxito del plan depende en gran medida de la colaboración entre administraciones y de la confianza de los ciudadanos.

La tensión política en torno a la gestión de la pandemia volvió a manifestarse ayer en el pleno del Congreso, un día después de la presentación del plan para salir del confinamiento. El Gobierno aparece cada vez más solo, pues a las duras críticas de la oposición se sumaron también partidos que, como ERC o el PNV, apoyaron la investidura de Sánchez. El denominador común de los reproches al Ejecutivo se centra en su falta de diálogo, no está teniendo en cuenta los puntos de vista de los demás. Aunque no deja de lanzar llamadas genéricas al diálogo y apelaciones al patriotismo, parece haberse encastillado, concentrando el poder de decisión en unas pocas personas. También desde los gobiernos autonómicos surge la queja de que Sánchez no escucha ni asume propuestas ajenas, como se ejemplifica en la designación de la provincia como unidad territorial para la desescalada, que deja de lado, por ejemplo, la intención de Aragón de aprovechar las diferencias entre zonas rurales y urbanas, algo que sería razonable. Asimismo, hay sectores económicos, como la hostelería, que temen que el plan gubernamental lleve al cierre definitivo de muchos pequeños negocios, pues no se tienen en cuenta sus condicionantes. La lucha contra la pandemia y la superación de sus secuelas necesita imperiosamente de la colaboración de todos y esta ha de basarse en el diálogo y el entendimiento. Todos tenemos responsabilidad en ello, pero es tarea del Gobierno trabajar de manera que esa cooperación sea posible.