Dicen que la realidad es lo que sigue ahí afuera cuando cierras los ojos. Como en el archiconocido cuento de Monterroso, ya saben, despiertas y el dinosaurio todavía está ahí: el dinosaurio, el coronavirus o lo que sea. Eso no quiere decir que nuestra percepción e interpretación de esa realidad sea siempre y para todos la misma. Sabemos que nuestra mirada está condicionada por nuestra perspectiva –hay quien creerá que el dinosaurio es una ilusión, una galleta o una figura decorativa– y por eso mismo se tiende a pensar que si controlamos las condiciones que definen esa perspectiva, podemos controlar la realidad. Basta con buscar las palabras que nos permitan nombrarla de otra manera y nos ayuden así a hacerla soportable.

En eso consiste, de hecho, el eufemismo, en llamar a las cosas de tal forma que nos haga verlas de otro modo al que realmente son: sea de un modo más amable o más dulce, sea de una manera más aséptica o neutra. Nuestra vida cotidiana está llena de eufemismos –«palabras encubridoras» las llamaba el filólogo alemán Victor Klemperer– que a través de figuras como la antífrasis (inversión de significado) la sinécdoque (tomar la parte por el todo), los cultismos y extranjerismos, etc., edulcoran la realidad y la disimulan. Por ejemplo, en perfecta antífrasis, al vertedero hace no mucho tiempo lo bautizaron como ‘punto limpio’ y las basuras se convirtieron en ‘residuos’.

El poder ha sido siempre una factoría constante de eufemismos, en su esfuerzo por camuflar u ocultar los vertederos, controlar el pensamiento de sus ciudadanos-siervos y legitimar así sus decisiones. George Orwell lo denunció con agudeza no solo en su conocida y actualísima novela ‘1984’, sino también en alguno de sus ensayos, donde señalaba ejemplos reales de esa manipulación consistente por ejemplo en llamar ‘pacificación’ al bombardeo de pueblos indefensos o ‘transferencia de población’ a la expropiación de granjas. O ‘daños colaterales’ a las víctimas, diríamos hoy.

Las épocas de crisis, como la nuestra, son especialmente propicias a la fabricación de este tipo de distorsiones lingüísticas. Para ello, además de figuras literarias como las ya mencionadas, suele recurrirse a tecnicismos que pretenden dar una apariencia de neutralidad y rigor, como referirse a ‘la curva’ para no mencionar el número de enfermos o fallecidos, o hablar de ‘monitorización’ de las redes sociales para justificar las nuevas versiones de la censura, entre otros muchos posibles ejemplos. En relación con este último caso, a nadie sorprenderá ya que quien tan a menudo pervierte oficialmente la lengua y la información anuncie que va a controlar el buen uso de la misma, para perseguir así todo tipo de bulos (o no bulos)… que no sean los expresamente (pro)gubernamentales. Lo que empezó siendo una crisis sanitaria y económica se está convirtiendo en una profunda crisis del Estado de derecho.

Un ejemplo más de tales eufemismos podría ser la referencia a ‘la nueva normalidad’, que ya se ha extendido a todos los niveles y que bien puede servir tanto para describir una situación desconocida como para justificar –normalizar– un régimen de excepción. El problema es que, al contagiar a la ciudadanía con tales expresiones, la corrupción de la lengua pervierte también la política misma, como Klemperer y Orwell nos enseñaron. En su análisis de ‘La lengua del Tercer Reich’ (y recuérdese que esto es una analogía) Klemperer señalaba que el gran problema de su tiempo –como el de todos los tiempos– es que todos acabaran hablando el lenguaje del poder, utilizando sus eufemismos y sus medias verdades, asumiendo incondicional, acrítica e inconscientemente sus postulados. Nadie estaba de acuerdo, decía Klemperer, «pero todos estaban intoxicados». Algo así como nos pasa hoy a nosotros: no todos estamos enfermos, pero todos estamos de una forma u otra ‘contagiados’.

A la postre, sin embargo, la realidad es la que es, y sigue ahí afuera cuando abres los ojos. Uno lo acaba comprendiendo, y normalmente ya es tarde, cuando sufre en las propias carnes el zarpazo del tigre –o el dinosaurio– al que acarició convencido de que era un gatito de peluche. Bromeaba un filósofo tuitero diciendo que todos somos relativistas epistémicos hasta que nos devuelven mal el cambio. O hasta que dejamos de ingresar la nómina o los monitorizados somos nosotros, podríamos añadir.