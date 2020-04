Es el momento del compromiso

El 23 de septiembre de 2019 los líderes mundiales firmaban una declaración en la que se comprometían a impulsar inversiones para reforzar la cobertura universal de la salud para 2030. Así lo marca la Agenda para el Desarrollo Sostenible y así se acordaba en la sede de la ONU, en Nueva York, en el el debate de su Asamblea General ya que, tras la última epidemia del ébola en África, nuestro escenario global reflejaba que no contábamos con estructuras suficientes para hacer frente a un brote similar.

Sin prácticamente tiempo para reaccionar, la pandemia del Covid-19 nos coloca en una situación de emergencia sanitaria todavía más grave que la del ébola y no exenta de incertidumbres. Hemos tropezado con una cruda realidad que simplemente nos ha dejado perplejos. Primero surgió la incredulidad por lo acontecido. Que en unos pocos días nos hayamos visto confinados en casa con el cierre obligado de centros educativos, locales de todo tipo y de un gran porcentaje de la actividad económica del país es algo que hemos debido asimilar. Desde ese momento, que seguramente ya era tardío, ha sido necesario actuar con rapidez y se ha hecho con políticas nacionales en las que se ha echado en falta una mayor coordinación tanto interna como entre Estados -al menos en el ámbito de la Unión Europea-.

La pandemia ha dañado a toda la UE pero no debemos olvidar que España tiene peculiaridades que le hacen especialmente frágil ante esta situación: elevado empleo estacional vinculado al turismo y la hostelería, la reducida dimensión de sus empresas, los distintos niveles de gobierno, una población envejecida y una mala situación financiera de partida.

En esta situación el sector de los profesionales ha dado ejemplo, en primera fila, de compromiso y rigor en su trabajo. Especialmente destacada está siendo la actuación de los profesionales sanitarios y del resto del personal colaborador: desde las 730 farmacias aragonesas dispuestas a ser un primer referente sanitario para la población, hasta los enfermeros y médicos. Todos ellos no han escatimado esfuerzos, revelándose que las deficiencias del sistema se han suplido con el generoso esfuerzo de los profesionales (sanitarios no especializados en la materia que han debido asumir nuevas responsabilidades, y con solvencia; médicos en formación que se implicaban por entero; sanitarios veteranos que no abandonaban su compromiso con los pacientes… un equipo de lujo).

Junto a ellos, en otro plano, no podemos olvidar a trabajadores sociales, educadores, economistas, juristas, profesionales de la ingeniería y arquitectura… y una legión más de profesionales que, de una forma u otra, han mantenido su compromiso social trabajando diariamente para asistir a sus conciudadanos en los múltiples problemas que han venido surgiendo.

Puede ser el momento de intentar diseñar un escenario político sin confrontación, que mejore la articulación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, que reajuste la gestión y destino del gasto público y que preste especial atención tanto a los colectivos más vulnerables como al tejido empresarial, principal motor generador de la riqueza. Ahí tenemos mucho que decir los ciudadanos exigiendo dichas tareas a nuestros dirigentes.

La pandemia arrasará personas y empresas, pero no podrá hacerlo con las profesiones colegiadas que se han evidenciado como esenciales en caso de emergencia. Sin embargo buen número de ellas deberán adoptar una actitud abierta para cambiar y adaptarse al nuevo escenario laboral, profesional y social que asoma.

Pero más allá del esfuerzo individual de los profesionales necesitamos que nuestros poderes públicos estén a la altura: desde un renovado impulso del trabajo de las Administraciones hasta la obtención de acuerdos generales para salir de la crisis. No hay excusas; es momento del compromiso y de salir adelante entre todos.