Un Gobierno sin criterio

El Ejecutivo ha vuelto a dar muestra de su profunda descoordinación y de su falta de criterio. Anoche se vio obligado a rectificar las medidas anunciadas unas horas antes para la salida de los niños y adolescentes. Tras recibir un alud de críticas por el plan que dejaba a los menores acompañar a un adulto solo en las salidas permitidas bajo el estado de alarma –al supermercado, farmacia o bancos–, el ministro Salvador Illa anunció que también podrán hacer paseos cortos con los progenitores al lado de casa. Está bien que el Gobierno eche atrás rápidamente cuando comete errores, pero resulta muy inquietante la frecuencia con la que tiene que rectificar en decisiones muy importantes para los ciudadanos que deben responder a criterios claros, sensatos y bien pensados.

El pasado sábado, cuando el presidente Pedro Sánchez avanzó esta decisión, aseguró que los niños podrían salir «un rato» a disfrutar del aire libre, pero en ningún momento aludió a que solo sería para acompañar a los padres. Sin embargo, el Gobierno dijo ayer tras el Consejo de Ministros que no se trataría de una salida para pasear, sino solo a participar con un adulto en las actividades que permite el estado de alarma. Esta nueva contradicción dentro del Ejecutivo se afianzó a primera hora de la noche cuando Illa se vio obligado a rectificar lo que había anunciado la ministra portavoz. Desde luego no era lógico que se permitiera a los menores ir al supermercado y no a pasear a espacios abiertos donde es más fácil guardar el distanciamiento social.

Nadie ha dicho que sea sencillo gestionar las medidas para lucha contra una pandemia tan grave como la del coronavirus. Pero, después de más de un mes de confinamiento de todos los ciudadanos, la impericia del Gobierno resulta preocupante por la ausencia de líneas claras de actuación, la falta de previsión, la constante improvisación y la ausencia de autocrítica.