No dejaremos a nadie atrás. Una frase contundente. Una sentencia que te arroja una realidad terrible a la cara: alguien está corriendo, quizá vayan más deprisa que tú. Leo la palabra expertos y me imagino enfrentándose a dos bandas: por un lado los médicos, por otro lado los profesores. Y los expertos contra ellos. Pero nadie se va a quedar atrás. Los que se queden los olvidaremos. No habrá crespón negro sobre una bandera de España. No habrá fotografías de ataúdes apilados en parques de atracciones. Los artistas que piden dinero al señor se convierten en bufones.

Soñaba con una vida distinta para mi hijo. Sin malas distopías sacadas de la mente anfetamínica de Philip K. Dick. Una novela gráfica que hable de los tiempos del coronavirus. De los tiempos antes del coronavirus. Solamente puedo leer viejos tebeos de la Guerra de las Galaxias porque la fantasía es tan fuerte que resulta anestésica. Veo a un mando de la Guardia Civil hablando de censura expresa por parte del Gobierno. ¿Qué frase elegirías para avisar al mundo que estás siendo secuestrado? La Guardia Civil pasa todos los días un poco más tarde de las ocho bajo el balcón de casa. Salimos y aplaudimos. No me canso de aplaudir. El sábado, Carmelo, que es entrenador de fútbol y carnicero en Ateca pero además canta muy bien, se arrancó con ‘El río’, el tema de Fernando Arbex que hizo famoso Miguel Ríos. Todos empezamos a soñar con las pozas del verano, con El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio, con el sabor de la tortilla de patata que se ha quedado un poco fría.