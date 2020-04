Algunos líderes de Podemos que forman parte de los gobiernos están ofreciendo en las últimas jornadas una vicio curioso por el que son incapaces de distinguir entre la posición de libertad que tenían antes respecto a la de ahora como parte de un Ejecutivo. Voy a empezar por Aragón, con Maru Díaz, consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, que hace no demasiados días se grabó en un vídeo para redes sociales titulado ‘Manual para ser un buen totalitario’ donde, ante el digno esfuerzo de combatir el uso de la mentira, acabó en un resultado que lo que parecía mentira es que una consejera se grabe en un vídeo así. Lo resumía bien un tipo que le preguntaba por qué trataba a sus votantes como si tuvieran problemas de comprensión (he suavizado el comentario). Lo cierto es que esa forma de expresarse afrenta a cualquier persona que se tenga un mínimo de amor propio. Además no tengo muy claro si un vídeo de ese tipo es la mejor opción en la que invertir el tiempo cuando se forma parte de un Gobierno que, como todos (y muy hábilmente), ha tomado la decisión temporal de no entrar en la batalla política. En resumen, que Díaz estaba más desubicada y fuera de tono que en la debacle electoral de mayo de 2019, cuando nos dio días gloriosos de sálvese quien pueda junto a Nacho Escartín. Qué nostalgia.

Algo parecido le ha pasado al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que en la Semana Santa más negra en lo sanitario, económico y social de las últimas décadas no tuvo otra ocurrencia que pedirles a sus seguidores que votaran qué película para esas fechas era mejor. Y conste que es un gesto inocente para lo que se ve y lee por ahí; pero también improcedente: ¿para qué rebañar el plato si ya presides la mesa?

Son vicios de nuevo inquilino quizá demasiado dañinos para un momento que requiere mucha altura política y, sobre todo, una buena planificación para no dañar la imagen de un Gobierno con cosas tan gratuitas y tan evitables. Máxime porque son las que contribuyen a generar el ruido opositor más zafio e inútil para el conjunto de los españoles y de los aragoneses. El que se fija en el detalle para hacer bolas y bulos mientras no habla de ese ‘bien común’ que tanto resuena ahora en nuestro país y que mucho antes ya lo hacía en Podemos