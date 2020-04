Hay tanta gente a la que dar las gracias estos días aciagos, que el corazón se llena de gratitud. Cuando la vida era de otra manera, ese sentimiento estaba reservado a familiares y amigos. Es extraño sentirla ahora por personas que no conozco. Epidemiólogos, sanitarios, fuerzas del orden, empleados de limpieza y supermercados. Trabajadores que siguen en la brecha desde que comenzó el estado de emergencia.

Pero, aparte de ciudadano, soy un poeta sin remedio y mi gratitud se extiende más allá. Me paso el día entero dando las gracias a todo tipo de seres, entes y cosas. Al amanecer doy gracias a los pájaros que, en el silencio de las calles, han vuelto a ser los maestros cantores. Doy las gracias a mi mujer y mi hijo por conectarme a la energía primordial. Doy las gracias a los juegos, la imaginación y el disparate infantiles. Doy las gracias a mis padres por sus infalibles llamadas telefónicas. A la hora del ángelus bailo con el nuevo disco de Bigott, ‘This is all wrong’, y hago un brindis (con gewürztraminer aragonés) al sol y al cierzo, que me visitan en el balcón. Agradezco a la ensoñación, a la vagancia y al desvarío el alivio que me dan.

Doy las gracias por sus libros recientes a Juan Alonso, José Gabarre, Angélica Morales, Josian Pastor, Sánchez Vallés, Sandra Andrés, Celia Santos y Miguel Ángel Ortiz Albero, cuya lectura me salva. Doy las gracias a los titiriteros de Aragón, ejemplares en su santa terquedad por vivir y hacernos vivir el arte y la cultura. No reblar, amigos.