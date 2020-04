No se asusten. No es un rebrote

Quizás ayer algunos de ustedes observaron asustados que subía la incidencia en España (recuerden, la curva naranja). Era algo que ya esperaba y que había comentado con otros colegas en un grupo donde cada día analizo los datos de una forma más amplia e informal. Allí lo había bautizado hace tres semanas como “efecto fin de semana” y en esta ocasión como “efecto Semana Santa”. En otros medios hablan de “efecto martes”.

Este efecto consiste en que durante el fin de semana baja la notificación de casos y aumenta los lunes y martes. Es la consecuencia lógica del retraso en la realización de pruebas diagnósticas y trámites administrativos atribuible al merecido descanso dominical del personal sanitario no involucrado directamente en la atención de los pacientes. En esta ocasión eran más días de fiesta y la subida fue incluso mayor de lo esperable. Este incremento estuvo liderado fundamentalmente por los retrasos en la notificación de Madrid y Cataluña.

Sin embargo, hoy veo sobresaltado que en España la incidencia no volvía a la senda descendente y que se disparaba alarmantemente en Aragón. No se asusten… ¿recuerdan las pruebas serológicas que comentaba ayer? Pues el Ministerio ha contabilizado oficialmente en Aragón 115 seropositivos acumulados durante una semana como casos confirmados en un solo día (y no debería haber computado ninguno de ellos). El valor real debería ser 73 nuevos casos frente a 93 registrados el día anterior. Así que esa curva en teoría sigue bajando.

Termino avisándoles para que estén atentos a la incidencia de los próximos días, ya que nos indicará si la vuelta al trabajo de algunas personas ha reactivado la propagación del virus.

