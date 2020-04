La simplificación del discurso político tiene ventajas; hace más sencillo el trabajo de quienes nos dedicamos a su análisis. La multiplicación de lo que antes llamaban ‘ruedas de prensa’ permite comprobar cómo media docena de palabras o expresiones bloqueadas son suficientes para soportar una intervención de veinte minutos, que se rellena con la lectura inexpresiva de párrafos de la norma que se anuncia o presenta.

Gracias a esta simplificación podemos ver fácilmente las diferencias de la manera en que las distintas voces del Gobierno hablan de ese objetivo de nuevos Pactos de la Moncloa. Me centro en la que emerge como novedosa: la del vicepresidente segundo, que se presenta a sí mismo como ‘vicepresidencia social’, en esforzada transición del discurso ‘modo asamblea’ al ‘modo gobierno’.

En ella destaca la reiteración de la locución ‘esta vez’. El lenguaje busca simetrías; si digo ‘esta vez’ es porque asumo el contraste con ‘otras veces’. Si ‘esta vez’ corresponde a un ‘yo’ –uno muy grande– es que las anteriores fueron protagonizadas por otro. ‘Nosotros’, frente a ‘ellos’. ¿Tenemos elementos para concretar de quiénes se habla? Creo que sí, porque esta contraposición de identidades es rutinaria. Nosotros: la mayoría de progreso. Ellos: la derecha política y sociológica; el señor Ibex. Un discurso de disociación –nosotros; ellos– ¿para un escenario de asociación?

En las últimas semanas esa ‘otra vez’ son los Pactos de la Moncloa: los que el vicepresidente y su entorno han presentado como diseñados por el franquismo sociológico, con el impulso de un rey Juan Carlos cuya reprobación piden, y con la tutela de un ejército golpista y la iglesia del nacionalcatolicismo. Si ponemos las piezas encima de la mesa vemos dos mensajes contradictorios; el código verbal y corporal disociados. El discurso profundo es de rechazo a lo realizado en la Transición, a sus protagonistas; pero lo reviste ahora de un gesto superficial de reconocimiento emocionado a esa ‘generación que nos ha traído hasta donde estamos’. Los Pactos de la Moncloa: ejemplo a seguir, al tiempo que experiencia a evitar ‘esta vez’. ¿Qué representación es sincera?

De esta no salimos sin acuerdos que cubran la mayor parte del espectro socio-político. Esta vez… el Gobierno tendrá que hacer otras cosas; desarrollar otras estrategias. Juega con blancas: es su responsabilidad conseguir que acudan a su llamada interlocutores con la representatividad proporcional al problema. Para que el partido comience, el saque debe pasar la red. Es mala práctica hablar de ‘bloqueo’ cuando no he puesto la pelota en juego reglamentariamente.

La retórica polemista dominante es improductiva. Una parte considerable de la expresión política en España viene de una estrategia reactiva, que construye su discurso sobre el negativo de lo que atribuye al rival político. Así, la ‘mayoría de progreso’ renuncia a sus mejores capacidades y se conforma con una réplica invertida contra un franquismo fósil. Esperamos más; le pedimos más.

En la confrontación de posiciones deben evitarse palabras de efecto paralizante que bloquean cualquier intercambio. La mayoría que sustenta al Gobierno tiene un repertorio amplio de estas palabras superpoderosas (derecha, extrema derecha, franquista, bloqueo…). Los intercambios solo serán fluidos si las partes renuncian a usarlas como base de su discurso.

La definición de los objetivos debe llegar a la zona de lo rechazable. Me explico: estamos acostumbrados a un nivel de formulación de ideas tan general que no hay apenas margen para la discrepancia. Una propuesta vaga de acción solo produce desgaste y propicia manipulación (‘ofrezco diálogo pero lo rechazan’). Si me expreso diciendo que quiero justicia, igualdad y que los españoles vivan mejor... ¿quién podría oponerse? Hay que llegar a un nivel de concreción en que aparezca la posibilidad de una discrepancia razonable. Un principio del tipo ‘que paguen más los que más tienen’ es asumible por el ala derecha de los que apoyan al presidente Trump, convencidos de que ya lo están haciendo. Los primeros principios deben hacerse principios intermedios. De otra manera las posiciones no se moverán.