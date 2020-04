'Ciencia y virus'.

A principios del siglo XX se pensaba que la ciencia resolvería los problemas de la humanidad. Su responsabilidad en la construcción y uso de la bomba atómica supuso un profundo trauma y nos despertó del sueño. Desde entonces sabemos que la ciencia es una construcción humana que tiene sus luces y sus sombras y que ha de ser regida democráticamente: debatir qué investigar, cuánto invertir, cómo eliminar sesgos en las teorías.

La búsqueda de explicaciones sobre el Covid-19 y su actuar ha puesto sobre la mesa lo que la historia ya sabía: que existen conflictos en la ciencia, disparidad de voces e interpretaciones de los científicos. Siempre los ha habido, sobre todo ante nuevos o inexplorados fenómenos; ante una enfermedad desconocida, ante la novedad de una situación social, es normal que existan conflictos, tanto en el terreno médico como en el sociológico. Pero esto no quita valor al conocimiento científico, el mejor del que disponemos. De manera análoga a los conflictos grupales, que no tienen por qué conducir a la violencia, los conflictos en la ciencia no dan vía libre para pensar que todo vale y divulgar falsedades. Las explicaciones científicas pueden ser diferentes porque están infradeterminadas por los datos, pero han de ser compatibles con ellos. Los bulos lo son precisamente por su incompatibilidad con los datos. No será multiplicándolos como encontraremos soluciones (médicas, sociales), sino reforzando la noción de una humanidad que busca unida con rigor y respeto.