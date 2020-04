'El valor de lo pequeño'.

Muchos lectores recordarán la publicación en 1973 del libro de E. F. Schumacher ‘Lo pequeño es hermoso’. Aparecía en un momento de grave, la primera crisis del petróleo, y el título se convirtió en el lema de una forma de vida. Pero la vuelta a la senda del progreso hizo olvidar aquella ‘filosofía de vida’. Y ha tenido que aparecer esta pandemia planetaria para que volvamos a plantearnos el valor de las cosas pequeñas, tanto las materiales como las emocionales.

En terreno de las cosas materiales este confinamiento nos ha revelado el valor de algunos bienes y servicios cuando escasean, muy en particular determinados alimentos o productos del hogar, no digamos cuando son sanitarios (mascarillas, alcohol...) e incluso con su carga anecdótica, como el caso del papel higiénico o la levadura, que han pasado ya al infinito imaginario chistoso del país.

En el terreno humano, hemos caído en la cuenta del valor de las reuniones familiares, las tertulias con amigos, el cafelito en nuestro bar favorito, la curiosidad en cada búsqueda de nuestra librería preferida, la escapada de fin de semana... Tampoco éramos del todo conscientes, por aquello de la rutina, de la profesionalidad y amabilidad del personal sanitario, de los asistentes sociales, de las unidades del Ejército, de la Policía y Guardia Civil, y de tantas personas que desde una ventanilla administrativa o bancaria, una caja registradora y puestos similares hacen más sencilla la vida a todos los ciudadanos. Ahora y siempre, aunque hoy resulte más visible.

El comportamiento de la llamada sociedad civil ha sido ejemplar y generoso, y son muchas las voces convencidas de la vuelta a ‘lo hermoso de lo pequeño’. Y yo no dudo de esas buenas intenciones y que así será el abrazo entre familias y amigos, pero ¿cómo será nuestra reinserción a la vida cotidiana?, ¿cómo ha quedado el barco después de la tormenta?

Porque, de un lado, una parte notable de la población soñamos con volver a nuestras costumbres, pero el barco va a quedar muy dañado. Muchos miles de personas, cuyos ingresos vienen del día a día, no habrán resistido y no podrán siquiera reabrir sus negocios (algunos, como los hosteleros, abrirán con restricciones) y muchos trabajadores por cuenta propia o ajena habrán perdido ingresos y capacidad de gasto.

Hay sectores particularmente en precario, como el pequeño comercio, la cultura y el turístico y hostelero (hay miles de localidades en toda España que han sobrevivido a la despoblación gracias a esa actividad). Hablarles a ellos de ‘lo hermoso que es lo pequeño’ puede resultarles hasta grotesco. Es el momento, sin duda, de que los españoles nos decantemos preferentemente por los miles de maravillosos destinos turísticos de nuestro país y ayudemos así a nuestros propios paisanos.

De otro lado, para las demás personas, lo más probable es que nos volvamos más conservadores y precavidos, con tendencia a un mayor ahorro para cuando vengan episodios similares; y que en términos de consumo los pequeños placeres cercanos a nuestra casa pueden sustituir a los más ostentosos. No obstante, la realidad es muy terca y las grandes firmas de consumo suelen ser muy eficaces en sus estrategias de márketing, que tendrán que aplicar para que sus productos no se vean afectados por la ‘desglobalización’ que condicionará a muchos sectores industriales del planeta.

No sabemos cuándo volverá la normalidad total pero me resisto a creer que ocurra esa frase tan usada ahora de que ‘nada volverá a ser como antes’, porque nunca ha ocurrido y porque las generaciones de relevo tienen una memoria distinta a los adultos. Habrá cambios a corto plazo, las empresas tendrán que reordenar sus estrategias, las familias que han perdido a un ser querido no olvidarán esta crisis jamás, pero a medio plazo me temo que lo pequeño habrá vuelto a perder la batalla de la hermosura.

De momento, me conformo con que algunos gobernantes insolventes no olviden, cuando demonizan a las empresas (no es así, por cierto, con la mayoría de los autonómicos y municipales), de donde salen los fondos que cubren sus sueldos; y, además, piensen más en el conjunto de la sociedad y menos en procurarse un indefinido ‘confinamiento’ en los Palacios de Invierno.