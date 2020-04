Muchas veces no somos conscientes de cómo nuestros actos y decisiones, por insignificantes o alejadas que nos parezcan, influyen en la vida de otras personas que ni conocemos. Me gusta contar que Blas y Davichu vivieron juntos y son amigos porque un madrileño, al que no conocen, quería tocar la guitarra. Aquí el razonamiento.

Hace un tiempo supe que para un trabajo en Madrid estaban dudando entre otra persona y yo. El otro candidato quería compaginarlo con sus estudios de guitarra lo que declinó la balanza hacia mí, cambiándome la vida. Mis primeras semanas en la capital fui a vivir al Hostal Chocolate donde conocí a Blas, mi hermano de Madrid. Buscamos piso y vivimos juntos en lo que hoy llamaría zulo. Al tiempo me mudé al norte y Blas al sur para estar más cerca de nuestros trabajos. Compartí vida y pisazo con José Manuel (alias Min) y Dani, amigos y exiliados aragoneses. A los años Dani se fue y ocupó su cuarto Blas.

Mi novia -ahora amada esposa Marta- vino a la capital y nos fuimos a vivir juntos. Blas y Min buscaron otro piso y lo compartieron con Davichu, un amigo de Min. Al tiempo Min se fue a vivir con su novia y así Blas y Davichu vivieron juntos. Hoy son buenos amigos porque un madrileño, a quien no conocen, tocaba la guitarra.

Hoy conocemos muchas de las consecuencias que pueden tener nuestros actos. Podemos estar infectados de Covid-19 incluso sin tener síntomas. Podemos contagiar a otras personas mandándolas a la UCI. Es duro, llevamos ya un mes, pero ¡quédate en casa!