'Luchando contra el virus'.

Entre los últimos fallecimientos a causa del Covid-19 figura Rafael Gómez Nieto. Era el último miembro vivo de la compañía española que participó como parte del contingente aliado en la liberación de París en 1944. En estos días en los que la retórica bélica inunda los discursos, hubiera sido interesante preguntarle qué opinión le merecía el uso de este lenguaje, partiendo de que él conoció y luchó en dos guerras, la civil y la mundial. Desconozco que hubiera contestado, pero, ciertamente, hace falta retrotraerse a estos dos conflictos para encontrar una crisis de esta intensidad. Si bien la Guerra Fría mantuvo al mundo en tensión permanente, la pugna entre las dos potencias ‘solo’ se manifestó abiertamente en zonas concretas, como Vietnam o Corea. A pesar de no haber logrado erradicar las guerras del planeta, somos muchas las generaciones afortunadas que no hemos vivido un conflicto militar de manera directa, generaciones que únicamente hemos conocido la guerra a través de las historias de nuestros padres o abuelos. Resulta comprensible, por tanto, que nos sintamos abrumados o asustados. En cierto modo, tanto por su alcance global como por el drama humano y las repercusiones económicas, la lucha contra la pandemia se ha convertido en nuestra III Guerra Mundial; solo que por primera vez la humanidad en su conjunto forma parte del mismo bando, aunque sea temporalmente.

Con todo, hemos de tener cuidado a la hora de trazar según qué comparaciones. Incluso ahora, confinados, disponemos de momento de un nivel de confort material superior al que tendríamos en medio de un enfrentamiento armado. Durante la Guerra Civil o la II Guerra Mundial, hubiera sido difícil imaginar una noticia en la que se destacara el aumento en las ventas de las patatas fritas, el vino o el chocolate. Verdaderamente, hemos de agradecer el trabajo de las personas que combaten la enfermedad, así como el de aquellas otras que nos permiten conservar un pedazo de normalidad en estas duras y extrañas circunstancias.

La magnitud exacta de la epidemia, incluido su impacto emocional, solo se revelará más adelante, de modo que puede parecer prematuro hablar ahora mismo de lo que ocurrirá una vez termine la emergencia sanitaria, sobre todo, cuando aún estamos inmersos en ella y afrontando algunas de las horas más difíciles. Sin embargo, conviene prepararnos para poder responder mejor a los nuevos escenarios que alumbré esta crisis. A este respecto, algunas voces creen que los fallos en la gestión de la pandemia demuestran el fracaso del multilateralismo y la necesidad de retornar a los Estados- nación. Como mínimo, resulta previsible que ciertos aspectos de la globalización se replanteen. Haber convertido a unos pocos países, y singularmente a China, en la gran fabrica del resto, representa la materialización inversa del conocido dicho que desaconseja poner todos los huevos en la misma cesta. Entra dentro de lo previsible que ciertos sectores estratégicos vuelvan a ser asumidos desde industrias nacionales.

No obstante, se equivoca quien piensa que desde una óptica puramente nacional hubiera sido posible evitar la enfermedad. Todavía no está claro el origen del virus, pero una de las hipótesis más plausibles lo sitúa en un mercado de animales salvajes de Wuhan. Inicialmente, el brote se describió como el Chernóbil chino, olvidando que la lluvia radiactiva provocada por el accidente acabó salpicando a todo el planeta. Un Estado puede tomar una decisión dentro de su soberanía y acabar afectando gravemente a la de los demás. Salvo que optemos por el aislamiento y la autarquía como Corea del Norte, mientras estemos interconectados, un problema local de salubridad poseerá el potencial para transformarse en uno global. Como se constató después de las dos grandes guerras, necesitamos más cooperación y fiscalización mutua, no menos. Prueba de ello es que nuestras mayores esperanzas a la hora de encontrar una vacuna o tratamientos efectivos radican en la información y las investigaciones compartidas. No tenemos que constituir una sociedad o una organización de naciones, ni tampoco ninguna unión europea; ya existen. Ahora lo que toca es hacerlas más tangibles, juntos.