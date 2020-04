Deshibernación económica

Construcción e industria vuelven mañana a la actividad con nuevos protocolos de seguridad. Alrededor de 45.000 trabajadores regresarán a sus puestos en Aragón. Lo mismo ocurrirá en el resto de España. No genera tranquilidad el saber que el Gobierno ha reclamado a las empresas, con solo 48 horas de anticipación, que protejan a sus trabajadores con el material adecuado (mascarillas, guantes...), precisamente el mismo que el Estado no pudo garantizar durante semanas a sus sanitarios. No obstante, es una prueba de fuego en la que todos, desde los trabajadores a las administraciones, deben hacer lo máximo para que salga bien.

Mañana vuelve la actividad a las compañías y fábricas que no fueron consideradas como esenciales en el decreto de hibernación de la economía aprobado el pasado 29 de marzo. Una medida que tomó el Gobierno para tratar de frenar el número de contagios de coronavirus y que ahora revierte, aunque con dudas por parte del comité de expertos, algunos de cuyos miembros considera que todavía es pronto para ello. Para esta vuelta al trabajo, el Ejecutivo ha preparado una guía para empleados y empresas con recomendaciones que tratan de reducir al máximo el riesgo. Es muy importante que unos y otras cumplan con todo lo aconsejado para que un repunte en los contagios no obligue a una nueva congelación económica.

La respuesta contra la Covid-19 se está planteando en múltiples frentes, sobre todo en el sanitario. Después, las grandes decisiones colectivas se toman en muy reducidos círculos gubernamentales, donde se trazan las estrategias que se creen más adecuadas. Y luego están las decisiones personales que toman todos y cada uno de los ciudadanos cuando permanecen confinados o cuando acuden a trabajar. Cada uno, desde su posición, tiene la misión de contribuir a contener la expansión de la pandemia.