'Responsabilidad'.

Una crisis tan desconcertante como esta nos hace reflexionar sobre el Estado de bienestar. Es oportuno recordar que servicios como la sanidad universal existen gracias a que todos contribuimos con nuestros impuestos, con los proporcionales como la renta y con el IVA de cada compra que hacemos y cada servicio que utilizamos. Quizás así no nos moleste tanto pagar cuando nos toque.

Acuérdense de las urgencias saturadas cada vez que alguien les proponga cobrarles sin factura. Acuérdense de las protecciones que han tenido que improvisar médicos y enfermeras si son ustedes quienes proponen ahorrarse el impuesto. Y acuérdense de que si tenemos hospitales y a unos magníficos profesionales de la sanidad que están poniendo en riesgo sus propias vidas, también es porque los comercios donde consumimos tributan en nuestro país.

Me encantaría saber cuántas mascarillas se hubieran podido comprar con los impuestos generados por las compras hechas en plataformas gigantescas online que tributan fuera y que se han recaudado en Luxemburgo y Singapur (que tendrán unos hospitales estupendos a nuestra costa). ¿Y si se hubieran destinado a la investigación? Quizás no somos conscientes, pero comprar aquí ese bolso tan bonito o ese libro que necesitaba imperiosamente tener mañana aunque no lo vaya a abrir hasta el mes que viene, habría ayudado más que los aplausos a las ocho. Cada uno consume donde y como quiere. Pero debemos ser conscientes de que, con ello, estamos eligiendo una postura ética ante la vida.