Agricultura y ganadería forman el sector primario de la economía. Pero hoy son también el sector primordial, el más básico, el más importante. Podemos ‘hibernar’ durante un tiempo otras actividades económicas para frenar el virus. Quizás, aunque será difícil, hasta podamos superar la congelación del turismo internacional, pero lo que no podríamos soportar sería que la agricultura y la ganadería se paralizasen. Las ciudades pueden pararse, pero el campo tiene que seguir trabajando. Y hay que proporcionarle los medios para hacerlo. España es una potencia en producción agropecuaria, así que, incluso en medio de esta tremenda crisis, deberíamos tener garantizados al menos los alimentos que llevarnos a la boca. Siempre que no nos pongamos a jugar con las cosas de comer. Las restricciones al movimiento de personas, nos dicen los agricultores, ya están poniendo en riesgo la recogida de determinadas frutas. Para solucionarlo, el Gobierno ha adoptado algunas medidas que deberían facilitar la contratación de mano de obra en los pueblos. Pero no está claro que vayan a ser suficientes, porque para determinadas tareas se necesitan muchos brazos. Si es necesario habrá que relajar, en la medida justa y con la debida seguridad, algunas prohibiciones para que puedan llegar los temporeros. Confiemos en que lo mismo el Gobierno central que los autonómicos, entre sus muchas preocupaciones, mantengan un ojo atento sobre la situación de los trabajos agrícolas. Ya tenemos encima a uno de los apocalípticos jinetes, no invoquemos, por imprevisión, la presencia de otro.