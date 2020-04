'Pacto social poscrisis'.

Los efectos del Covid-19 y las medidas adoptadas para combatirlo han impactado sobre la actividad económica y los derechos sociales (y civiles). Lo inmediato no puede distraer de los efectos que la crisis sanitaria está desplegando sobre la actividad económica y laboral. Por ello hay que ir trabajando en un gran pacto social y económico poscrisis que permita corregir las debilidades detectadas ante un escenario como el actual y proteger el modelo económico y social para recuperar la seguridad jurídica y estándares de calidad en las prestaciones en el menor tiempo posible. Un pacto social que no puede imponerse desde la unilateralidad como consecuencia del estado de alarma sanitaria.

Como primer gran pacto, parece lógico rediseñar y fortalecer nuestro sistema sanitario –público y privado– fijando reglas claras de coordinación y con protocolos científicos. La salud, además de un derecho fundamental, tiene evidentes repercusiones económicas, por lo que invertir en un modelo sanitario de calidad que descanse sobre la prevención se presenta como esencial. Para ello habrá que invertir (prefiero ese término frente al peligroso concepto de gasto) en una mejor red de asistencia y de inmediata disposición de equipamiento básico, en los modelos de adquisición de suministros y servicios y, por supuesto, en un mayor número de personal sanitario. El ejemplo de su trabajo en esta crisis debe quedar en nuestra ‘memoria histórica’.

Un segundo pacto tiene que ver con la consolidación (revisión) del modelo económico y de los derechos de los trabajadores, lo que exige poner en valor a la empresa privada (art. 38, Constitución), sin la cual no es posible conseguir estos objetivos. Proteger el empleo (otro derecho constitucional), dotar de liquidez financiera a las empresas, o acompasar las exigencias tributarias a la realidad de esta crisis son elementos imprescindibles, donde hay que ser valientes y no dogmáticos, activando todo el ‘armamento’ económico y jurídico, tanto público como privado. Proteger el empleo es importante, pero también lo es la viabilidad de las empresas, por lo que el Estado debería ‘compensar’ imposiciones a las empresas (como hacen otros países). La política de fomento del empleo debe ser asumida directamente por el Estado en tanto se alinea con la protección del derecho constitucional a un trabajo de calidad.

De esta crisis tenemos que aprender que el Estado no es solo la Administración pública, sino también toda la sociedad. Por ello, más allá de apriorismos ideológicos, es necesario impulsar modelos de colaboración público-privada orientados al interés general. El ejemplo de muchas empresas en la crisis no puede ser cuestionado, llegando allí donde la estructura administrativa no podía. Su compromiso social debe ser la seña de identidad de un modelo productivo cimentado en la mejor prestación de servicios o suministros a los ciudadanos. Por ello, sería aconsejable un esfuerzo especial por minimizar los impactos de la crisis en el empleo, buscando soluciones alternativas.

Una tercera idea debe ser la de la solidaridad. El impacto de la crisis sanitaria aconseja que la ciudadanía reflexione también sobre cómo puede contribuir a una mejora de las políticas públicas. Son tiempos de renuncias en lo económico (salarios o vacaciones, beneficios de las empresas) para facilitar la recuperación.

Por último, el Estado debe liderar (que no imponer) este proceso, para, desde la ejemplaridad pública y la transparencia, saber sumar iniciativas, escuchando a los expertos en los distintos sectores. Liderar para promover una cultura de excelencia y cooperación en la gestión pública, invertir en investigación y conocimiento y desarrollar e implementar las nuevas tecnologías y sistemas de ‘big data’ para impulsar políticas públicas inteligentes. Y, por supuesto, mejorar la organización administrativa, que debe adaptarse ya al escenario actual más complejo.

Educar el paladar de instituciones públicas y privadas y de los ciudadanos en las ideas expuestas, para que pongan en valor la sostenibilidad social, es el gran reto poscrisis. En ello está la consolidación de nuestra democracia.