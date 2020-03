Tercera semana en alarma

Millones de españoles encaran la tercera semana del estado de alarma profundamente preocupados por la evolución de la epidemia y, también, por los fallos y lagunas que están mermando la eficacia del sistema sanitario. Hay que confiar en que durante los próximos días comiencen a llegar datos más esperanzadores y que podamos entrever ya el final de la etapa más dramática.

En principio, durante esta semana deberían hacerse notar ya los efectos de las restricciones de movimiento y del confinamiento, que al reducir drásticamente los contactos sociales durante los últimos quince días deberían haber disminuido también el número de contagios. Esos datos tendrían que aflorar ahora en una disminución de los nuevos casos diarios de Covid-19 detectados, que aunque no aliviaría de inmediato la presión sobre los hospitales significaría un cambio favorable de tendencia. Para los profesionales que luchan en primera línea contra la enfermedad la mejor noticia sería que comenzasen a llegar y a distribuirse los equipos de protección, el material médico y los test anunciados, de manera que pudiesen realizar su trabajo en condiciones adecuadas. No hace falta subrayar la importancia de este factor, en cuya gestión se han producido errores graves que es inexcusable subsanar cuanto antes y que no han sido suficientemente explicados a la opinión pública por parte del Gobierno. Reforzar la colaboración institucional, no poner trabas a la transparencia informativa y mantener los equilibrios del sistema democrático, incluido el control crítico del Ejecutivo por parte de la oposición son también aspectos fundamentales para que los ciudadanos comprendan y valoren la situación que atravesamos y las actuaciones y medidas que se han ido adoptando.