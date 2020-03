Desde hace unas semanas estamos desconcertados, desorientados y desconsolados ante los efectos fulminantes del Covid-19. Cada día nos formulamos un sinfín de preguntas, entre otras, ¿qué es y cómo parar el coronavirus?, ¿se trata de una guerra bacteriológica?… A la vista de la evolución del virus, el Gobierno español reaccionó tarde. Veíamos en TV y leíamos en los medios de comunicación el caos que se estaba generando en Italia (y China) y no comenzamos a prepararnos para lo que se avecinaba. No acopiamos material sanitario suficiente, ni levantamos hospitales de campaña. No solo España llegó tarde, sino que otros Estados de nuestro entorno como Reino Unido o Países Bajos, e incluso Estados Unidos, adoptaron medidas restrictivas aún más tarde. Y la OMS… ¿actuó con la determinación y la celeridad que la situación requería?

La coordinación entre los Estados de la UE ha brillado por su ausencia. La Comisión Europea y el Consejo se han visto desbordados por los acontecimientos y no logran poner de acuerdo a los Estados del norte con los del sur. Ambas instituciones tratan de coordinar una respuesta común para reforzar los sistemas de salud pública y mitigar el impacto socioeconómico. Ante la amenaza global del Covid-19, no hemos sido capaces de reaccionar con rapidez y eficacia. Es como si nada hubiese funcionado como creíamos que podía funcionar. De esta crisis debemos sacar colectiva e individualmente lecciones para evitar caer en los mismos errores. La amenaza biológica sigue latente y por mucho tiempo