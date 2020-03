Desasosiego y esperanza

La mala noticia es que, según las previsiones, España está llegando a lo peor de la crisis sanitaria; la buena es que, si se cumplen los pronósticos, vamos a entrar en la fase de más cifras dramáticas, pero un poco más optimistas por la ralentización en el incremento diario del número de contagios. Pero no solo hay que llegar al ansiado pico, sino iniciar el descenso y que ese descenso sea permanente. Hay que apelar de nuevo a una eficaz acción de las Administraciones y a la responsabilidad de los ciudadanos para ganar tiempo con el objetivo de evitar la saturación de los sistemas sanitarios y desarrollar kits de diagnóstico, tratamientos y vacunas.

Aragón registró ayer el mayor incremento en muertes por coronavirus en un día, con 10 nuevos fallecidos. Y en el conjunto de España las cifras también fueron muy malas. No obstante, hay motivos para la esperanza porque el incremento del número de nuevos contagios vuelve a ser inferior al de días anteriores. Todavía no se ha llegado al pico, algo que se producirá cuando los nuevos casos de contagio empiecen a descender de manera notable. Para doblar esa curva y que el número de infectados graves no sobrepasen la capacidad de los hospitales, hay que cumplir tajantemente el confinamiento. Pero para controlar el virus, el Gobierno debe aprovechar el periodo del estado de alarma para prepararse para el día después. Porque el confinamiento por sí solo no terminará con el Covid-19.

El responsable de Coordinación de Emergencias, Fernando Simón, ha reiterado que la mayor presión en los hospitales se producirá días después de que se alcance este ansiado pico. Hay que seguir preparándose para esa máxima saturación asistencial. A estas alturas, hay que ver el confinamiento como una extraordinaria herramienta no tan solo para proteger a los ciudadanos del coronavirus sino también para proteger el sistema sanitario.