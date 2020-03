No es un bichito

No, ni siquiera es un bicho. Los virus, a diferencia de otros posibles patógenos como las bacterias no tienen células propias; y la célula es la estructura elemental de la vida. Por eso en general a los virus no se les considera seres vivos. Son fragmentos de ADN que para replicarse necesitan introducirse en una célula del organismo huésped. Pero el virus que causa la enfermedad que nos tiene ahora mismo sobre ascuas, la covid-19 (‘coronavirus disease’ de 2019, pues fue detectada en diciembre del año pasado), se ha infiltrado en algo más que las células de unas decenas de miles de personas. Ha invadido nuestras vidas cotidianas para sembrar la incertidumbre. La buena noticia es que la covid-19 no va a ser como la peste negra ni como la gripe del 18, no provocará una hecatombe que diezme a la humanidad. Por ese lado, tranquilos. La mala es que nos está recordando algo que en el mundo moderno teníamos olvidado y que ayer mismo nos sonaba a decimonónico o incluso medieval: la capacidad de una epidemia para trastornar el funcionamiento habitual de una sociedad. Hay quien dice que la culpa es de los medios de comunicación, que le estamos dando al virus demasiada importancia. Pero no son los medios los que llevan semanas lanzando, como la OMS, mensajes de alerta a los gobiernos para que se preparen, ni los que declaran cuarentenas, clausuran lugares de reunión, decretan aislamientos, etc. Si, como puede ocurrir, los casos de covid-19 se multiplican en nuestro país, el sistema sanitario será puesto a prueba. Y también, quienes lo dirigen desde responsabilidades políticas.