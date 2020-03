Comodidad cuatripartita

Tanta uniformidad cuatripartita y tanta corrección política nos han introducido en una somnolienta fase de comodidad donde nada pasa ni nada ocurre. Tarda la oposición en quejarse formalmente de cómo transcurre la vida parlamentaria, condicionada por la presencia de cuatro grupos políticos de Gobierno que repiten en la tribuna de oradores las mismas argumentaciones y defensas. Cuatro partidos, que llegan a ser cinco con Izquierda Unida, que dejan a la desorientada oposición, que aún no sabe si está o se le debe esperar, soportando una inédita dinámica que anula una buena parte de parlamentarismo, aquel –recuerdan– que hablaba del control al Ejecutivo. Por no tener, ya no se tienen ni rivales políticos. Tras la irrupción de la ‘glásnost’ aragonesa, DGA y Ayuntamiento de Zaragoza han inaugurado una fase de entendimiento que celebra esta mirada colaborativa con parecido júbilo al producido por la llegada del año nuevo. Las anormales relaciones vividas en el pasado, fuera de toda lógica, elevan a la categoría de gran vivencia la representación de una enorme y repleta mesa de deshielo. Que dos políticos se sienten a hablar se ha convertido en noticia, aunque lo verdaderamente relevante sea que Javier Lambán y Jorge Azcón se han proclamado interlocutores únicos y plenipotenciarios reduciendo a sus respectivos hermanos de armas en el papel de oposición (Lola Ranera y Luis María Beamonte) a una mínima referencia a pie de página. Bienvenida sea la llegada del entendimiento, aunque cuestión distinta sea dar el paso para pensar en común y planificar desde la generosidad el giro que exigen Zaragoza y Aragón. Trabajo no falta y las reuniones bilaterales tienen sentido si, aparte de hablar del dinero que me das o me debes, Lambán y Azcón logran entender que la capital de Aragón es Zaragoza. La perogrullada resulta de manual, pero en esta España periférica en la que vivimos, donde Madrid se ha convertido en un poderoso foco de atracción y las tensiones territoriales modulan a capricho los presupuestos del Estado, conviene construir una alternativa política, económica y demográfica que sirva para balancear el mapa del país.

Por su parte, el cuatripartito PSOE, PAR, Podemos y CHA funciona como experimento teórico pero no carbura convenientemente. Lo importante es seguir bailando sin pisar el pie al compañero y tanta corrección ha comenzado a describir círculos concéntricos. El presidente Lambán arriesga, pero al mínimo chirrido o discrepancia entre los socios opta por replegar. Lambán, al contrario de lo que ocurre con la coalición nacional PSOE-Unidas Podemos, prioriza la defensa de la sensación e imagen de unidad por encima de las discrepancias eludiendo, incluso, las diferencias pactadas. La legislatura transcurre bajo la calma y sin uno o varios proyectos transformadores de gran calado (como en el pasado fueron Aramón o la gran inversión logística de Plaza). Cierto que tenemos a Amazon, Bon Àrea y las renovables, pero falta una matriz que estructure y oriente una apuesta reconocible y emotiva que incline las políticas públicas y actúe como pegamento entre los socios. Una relación de mínimos (más allá de los 132 puntos firmados en el pacto de gobierno) de obligado acatamiento que evite las rendijas por las que cada miembro del cuatripartito se escapa cuando dice sentirse incómodo y aplica la objeción de conciencia. Un consenso básico y ambicioso sobre nieve, agua, agricultura, conocimiento, universidad, energía o tecnología y que sea liderado por el presidente para que no se sigan produciendo situaciones de exquisitez política que no hacen sino desinflar al Ejecutivo regional. Si todo esto no se produce, la legislatura continuará cabalgando gracias al alimento que conceden los enemigos buscados fuera de Aragón. Vivir de la distante aunque fructífera relación (políticamente hablando) entre Javier Lambán y Pedro Sánchez –nunca la teatralización de un desencuentro tuvo tantas recompensas– o de la munición diaria que concede el conflicto catalán termina por agotar cualquier repertorio. Lambán, que ha aprendido que es preferible tener los problemas alejados de lo doméstico (de ahí la ‘pax’ firmada con los socialistas oscenses), no debería conformarse con el confortable juego que implica medir los equilibrios internos de poder.

Feliz 8 de marzo en igualdad.

