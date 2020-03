Andorra: acelerar los plazos

Tanto el presidente de Aragón, Javier Lambán, como representantes del PP y Cs tuvieron que pedir ayer a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aunque lo hicieran con diferente intensidad crítica, que acelere los plazos para el convenio de transición justa de Andorra. De momento, no solo se desconoce el contenido de ese plan, sino que el departamento de Ribera anunció el miércoles que la financiación de los proyectos Miner se retrasa un año.

La transformación del sistema energético español para eliminar las emisiones de CO2 es el reto más complejo al que se enfrenta la economía de cara a las próximas décadas. Y para superarlo no bastará con buenas palabras, como la expresión ‘transición justa’, habrá que hacerlas realidad con planes concretos y disposiciones presupuestarias suficientes. Si el Gobierno no está en estos momentos, cuando comienza el proceso, a la altura de sus compromisos carecerá de la credibilidad necesaria para liderar a la sociedad en un desafío de tal envergadura. Por ahora, lo que se ha visto en Aragón es que la central térmica de Andorra deja de quemar carbón, pero el convenio prometido para transformar el tejido productivo de la comarca y evitar una nueva ola de despoblación no solo no ha sido firmado, sino que se desconoce cuál será su contenido. Por añadidura, el departamento de Transición Ecológica anunciaba el miércoles a los agentes sociales que la financiación de los proyectos Miner, algunos de los cuales son decisivos para localidades turolenses afectadas por la reconversión minera, se retrasará un año debido a las deficiencias señaladas por el Tribuna de Cuentas. Es difícil confiar, por tanto, en que esta transición vaya a ser justa ni para las comarcas mineras ni para Aragón. Como dijo ayer Lambán, dirigiéndose a la vicepresidenta, "es hora ya de que se vean resultados", hay que acelerar los plazos para evitar que cundan el escepticismo y el desánimo.