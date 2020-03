Cuando Edvard Munch pintó ‘El grito’ a finales del siglo XIX, no pensó que un siglo y treinta años después una parte de la humanidad se instalaría dentro del cuadro. Ese rostro que no retrata a nadie y por tanto retrata a todos. Los dos caminantes del fondo, un hombre y una mujer, se acercan o se alejan sin mostrar sus intenciones. El cielo apocalíptico refleja la misma angustia del silencio que sale de la boca de esa calavera esencial que es el personaje principal: nadie y todos. Estamos instalados en el grito, pero no en el grito silencioso sino en el ruido que emana de la pintura. En las redes sociales y en los medios, hay voces que aúllan como lobos en celo permanente, barritan como elefantes en medio de la jungla, cacarean como gallinas enjauladas. Calumnian porque saben que algo quedará de sus calumnias, y porque necesitan creer que sus palabras, vacías aunque ásperas, arañarán a alguien, propio o extraño.

El grito de hoy cuenta mentiras como si fueran verdades de libro bendecido por una vieja reliquia de santo descuartizado. Intenta manipular a aquellos que están dispuestos a creerse lo que leen: la palabra escrita sigue teniendo el poder de lo sagrado, el mismo que le daban los escribas egipcios que trazaban en los sarcófagos los signos del ‘Libro de los Muertos’. El grito de hoy transporta el color del miedo a generaciones que no vivieron el miedo de bombardeos ni de paseos nocturnos. El grito del miedo es silencioso y a la vez ruidoso. El grito es el todo y es la nada.