Hacía siglos que no veía a Roberto y me encontré con él en la librería de viejo de la calle Las Armas. Roberto se debatía entre dos novelas de Baroja, ‘Los amores tardíos’ y ‘Las tragedias grotescas’. "¿Pero tú no eras un fanático de Valle-Inclán?", le dije. "En España siempre se nos ha obligado a elegir entre dos opciones excluyentes: Quevedo o Góngora, Galdós o Clarín, Valle-Inclán o Baroja, Benet o Cela, Cristiano Ronaldo o Messi… Pero el bipartidismo se ha terminado", me dijo. "Sí, eso es lo que dicen las urnas y los periódicos, aunque yo no lo tengo tan claro. En este país las conjunciones disyuntivas siempre han tenido mucho más éxito que las copulativas", le dije yo. "César o nada…", dijo él riéndose, y añadió: "Fíjate, al leer hace un tiempo aquella novela me di cuenta de que las novelas de Baroja son como las películas de Woody Allen. Están llenas de personajes que no paran de entrar y de salir y que no saben estar callados". "No sé si a Baroja le habría hecho mucha gracia el humor judío y psicoanalítico de Woody Allen", le respondí.

El librero se tomó la libertad de intervenir en nuestra conversación: "A quien verdaderamente se parece Baroja es a Simenon. Los dos son escritores otoñales y eso es lo que la gente busca en sus novelas, los colores y la música del otoño. Baroja y Simenon te hacen ver, oír y sentir la lluvia a través de las páginas de sus novelas. Y a todos nos encanta la lluvia cuando no corremos el riesgo de mojarnos".

Salimos de la pequeña librería y, como hubiera escrito Baroja, anduvimos un buen rato vagando a la ventura