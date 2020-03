A juzgar por la cantidad de enmascarados con los que me cruzo en el tren, se acerca el fin del mundo. A mí, aunque esta vez me pille en el grupo de riesgo, la nueva pandemia no va a acongojarme. Recuerdo el miedo que sentí en 2014 cuando un día salí a trabajar y encontré la ciudad desierta, las persianas de todos los negocios, cerradas, y apenas circulaban coches. Aún no lo sabía, pero el médico de Nueva York que contrajo el ébola era vecino mío y había regresado a casa. Al volver la esquina, el silencio no acostumbrado para un barrio como Harlem apenas lo interrumpía un susurro radiofónico de varias decenas de reporteros apostados en la acera a la espera de no sé qué. Estremecedor. Como en otra ocasión, sin previo aviso, en que la calle se convirtió en un set de rodaje y, al aproximarme al portal del edificio, afuera solo distinguía coches de los años cincuenta. Por un segundo imaginé a través de los cristales cómo sería despertar tras un viaje en el tiempo. El mágico susto concluyó con Edward Norton dirigiendo a Bruce Willis para su próxima película.

Lo del coronavirus pinta peor. Gobiernos y autoridades sanitarias han tomado cartas en el asunto, lógicamente, para evitar el mayor número posible de contagios. Pero algunos medios de comunicación y periodistas han sembrado el caos en una población hipocondríaca que propaga sus propios bulos más rápido que el virus. Habrá que reciclar la retórica del apocalipsis para alertar de otra amenaza bastante más funesta: la emergencia climática