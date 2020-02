Barcelona y la tecnoestrategia global

Más allá de los inoportunos virus, la anulación de la feria de telefonía móvil de Barcelona cuenta también con su particular teoría de la conspiración. La causa aparente de la debacle sería la epidemia, pero la razón profunda estaría en la pugna tecnoestratégica entre Estados Unidos y China. Estamos en el momento decisivo para el despliegue del sistema 5G, para lo que la tecnología de la compañía china Huawei es fundamental, casi imprescindible. Y en Washington tienen enfilada a Huawei, por comprensibles cuestiones de seguridad, pero sin duda también con una preocupación de fondo por la rivalidad comercial y tecnológica con el gigante asiático, que puede ganarle aquí una batalla decisiva al norteamericano. El Mobile de este año era el escenario idóneo para que Huawei exhibiera sus poderes y ganara adhesiones y clientes. Así que, razona la hipótesis conspiratoria, los estadounidenses habrían visto en el coronavirus, muy oportuno desde este punto de vista, la palanca perfecta para presionar a algunas empresas, al ente organizador del congreso, la Global System for Mobile Communications Association (GSMA) e incluso a la OMS hasta hacer imposible la celebración de la feria, privando a Huawei de un escaparate mundial. Barcelona habría sido así una víctima colateral de la tecnoestrategia global. Y lo malo de esta conjetura, frente a otros delirios conspiranoicos, es que resulta verosímil y hasta plausible. Lo peor en todo caso para España es que, en estos momentos, por más que los implicados aseguren que en 2021 habrá Mobile en Barcelona, también esa próxima edición está en el alero. Y no solo por oscuras conspiraciones, sino por el embrollo jurídico y económico que pude provocar la reclamación de indemnizaciones por la cancelación. Ya veremos.