Culturas: seis, mejor que cuatro

A Zaragoza la llaman la ciudad de las cuatro culturas: ibera, romana, musulmana y cristiana. Y es la primera ciudad de Europa que importó habas de cacao", decía la periodista Anne-Claire Coudry en el telediario de TF1, la emisora más vista de Francia. El día y el horario fueron preferentes: sábado y a la hora de comer. HERALDO lo contó el lunes, 10.

Tuvo duración considerable, pues se acercó mucho a los ocho minutos. TF1 es la cadena más vista del país (en torno a un 19% del total de audiencia) y no es despreciable su influencia en la Bélgica francófona (sobre un 16) e incluso en Suiza (del orden de un 3). Evaluado el reportaje en términos de precio publicitario –duración, franja horaria, reputación del espacio y equipo periodístico– sin duda alcanzaría una cantidad considerable de euros. Fue, pues, un caso de publicidad basada en el interés objetivo de la información y por decisión de la emisora, no por encargo institucional pagado.

El grupo TF1 (propiedad de Bouygues), apoyado en el gran periódico de Toulouse ‘La Dépêche du Midi’, diario de referencia del sur de Francia, envió a Zaragoza a tres profesionales: dos de la cadena, Julien Cressens –el reportero principal– y Perrine Mislanghe, y Jean Vincent Fournis (un veterano autónomo).

Sumándolo todo (avión, entradas, buceo en el acuario de Zaragoza, una noche de hotel y comidas: tapas, básicamente), la factura de la escapada alcanzó el razonable precio de 235 euros por persona; si bien el capítulo gastronómico resultó raquítico (10 euros), pero el detalle quedará anotado solo por los muy avisados, ya que su aparición en pantalla, en forma de anotación en una hoja con los sumandos, es fugaz.

Como explicaba este diario, el recorrido del documental se inicia con una visita al Pilar, ascensor incluido, sigue por el Museo Goya y la Aljafería –cuyo nombre se resiste hispánicamente al locutor– y culmina en una incursión nocturna por el Tubo, donde las croquetas del Doña Casta seducen al viajero sobre todo lo demás. Al día siguiente, los puntos elegidos son dos: el gran Acuario fluvial, en el que bucea el reportero, y varias chocolaterías de referencia.

Chocolate y culturas

Ya quedó dicho que, al comienzo del reportaje, Anne Coudray, con amable sonrisa profesional, hace dos advertencias sobre Zaragoza, para llamar la atención del espectador: la del temprano uso del cacao y la de las cuatro culturas.

Este segundo hecho nace, sin duda, de una lejana y afortunada iniciativa municipal, diría yo que de 1963, que definió de este modo a la capital de Aragón en el texto de un pregón para el Doce de Octubre, escrito por Antonio Beltrán y leído con su campanuda voz por el entonces sempiterno pregonero Ignacio Moreno.

El eslogan prendió, porque era atractivo, corto, original y sonaba bien. Hasta el punto de que, cuando en Zaragoza gobernaron, de aquellos modos hiperactivos y faltos de control, los hoy casi olvidados ‘damascos’ del PSOE, sus incesantes proyectos, que unas veces lo fueron y otras, no, sino ocurrencias y aun desmanes, embarazaron a Augusto poniendo sobre su estatua cuatro arcos de ladrillo, con sendas inscripciones para los nombres históricos de la ciudad del Ebro. Cráneos privilegiados como eran y atreviéndose con todo, no repararon en que, puestos a monumentalizar un lema de esa clase, hubiera sido mejor contar adecuadamente el número de culturas que dejaron huella duradera –y apreciable en la actualidad–, pues no fueron cuatro, como se viene afirmando, sino, al menos, seis. Es difícil justificar que falten en la lista las huellas de los judíos y de los godos. Es decir, que se suprimieron una cultura semítica y otra germánica. Sin más.

Los judíos están en Zaragoza desde tiempo inmemorial e imprecisable pero, con sumo grado de certeza, antes que los godos. Eran detestados por estos y en esa inquina destacó un santo obispo de Zaragoza. Pasaron en la ciudad mucho más tiempo que los visigodos y en un barrio propio muy provisto. Aún se rastrea bien. En forma de conversos al cristianismo, prolongaron su presencia, muy visible, bajo la Casa de Austria. No se explica adecuadamente por qué fueron excluidos de la lista oficial y quizá sea un momento adecuado para pensar en retocar el lema. ¿O no es esto también ‘memoria histórica’?

Los godos estuvieron largamente en Zaragoza: desde 472 hasta 714. Acuñaron moneda de oro e incluso proclamaron aquí a uno de sus reyes, Sisenando.

Historiográficamente, mejoraría no poco. Como incitación al viajero, también, pues el aserto tiene su puntico de intriga. En la forma, apenas cambiaría: ‘Zaragoza, la ciudad de las seis culturas’. (Hasta podrían ser siete. Pero quede eso para otra ocasión). Todo es decidirse.