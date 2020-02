Cacharrería y huevo

Soy el nuevo ministro de Educación… y me cargo una ley, pongo otra, reformo allá y repinto acullá.

Soy el nuevo entrenador del equipo… y cambio el rombo, pongo tres centrales, fomento el tiquitaca y achico espacios.

Soy el nuevo alcalde… y cambio de acera los maceteros, pinto de fucsia las papeleras, suprimo el carril bici y hablo con los perros sin amo.

Soy el nuevo jefe de sección… y modifico horarios, concilio churras con merinas, obligo al yoga laboral y pido informes deformes.

¡Elegante elefante, elefante elegante! Esto es lo que los malvados llaman "poner el huevo". Si llegas a un sitio, si ostentas un nuevo cargo, si te encumbran… tu primera obligación es que se note, demostrar que eres capaz de mover ficha, aunque sea para dejarla en la misma casilla. El caso es hacer ruido, mover trileramente los cubiletes, desmontar ruidosamente tu particular cacharrería y meterle el diente (mejor, el colmillo) a cualquier nimio asunto que debes elevar a la categoría de trascendental y ecuménico. Que se quema el local, tú ni caso. Lo importante, lo clave, lo imponderable es que las etiquetas de los extintores estén actualizadas, que la ventana de socorro sea localizable, que las escaleras exteriores no tengan cagadetas de paloma. Si el local se sigue quemando, tú di que no fumas y que las reclamaciones, al maestro armero.

No pienses, ¡haz! No reflexiones, ¡ejecuta! No ponderes, ¡ordena! Pío, pío: has puesto el huevo. ¡Ya se te nota!

Como diría el loco: donde fueres, haz lo que quieres.