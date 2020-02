Ciudades en marcha’ es el expresivo título de una conocida obra de Toynbee que trata de identificar las pautas evolutivas de la civilización urbana. Fue una de mis primeras lecturas en la materia e hizo que, durante un tiempo, me identificara con el pensamiento cíclico del gran historiador inglés. La recuerdo con cariño, pese a que abandoné hace años todo mecanicismo en la comprensión de los fenómenos urbanos, que se me ofrecen, cada vez más, como plurales y complejos, al modo quizá que reflejaba Italo Calvino en ‘Las ciudades invisibles’.

En todo caso, las ideas de solidaridad y progreso vinculadas a los entramados urbanos me resultan siempre estimulantes. Y aunque no puedo dejar de ver los nichos de pobreza que corroen el interior de las grandes urbes, ni los cinturones de miseria que las acechan, lo cierto es que me admira el poder de las corrientes de cambio que se generan en ellas.

‘La ciudad del siglo XXI: transformaciones y retos’ es justamente el título del congreso que los profesores de Derecho administrativo celebraremos el viernes y el sábado próximos en Ibiza, convocados en esta ocasión por los colegas de la Universidad de las Islas Baleares. Vamos a reflexionar, desde la óptica jurídica que nos es propia, sobre el derecho a la ciudad, el gobierno de y desde la ciudad, las corrientes de conservación y regeneración, la problemática de la ciudad turística, los compromisos urbanos con el cambio climático, los servicios de la ciudad inteligente y, en general, las nuevas tendencias urbanas.

Un variado conjunto de materias que nutren muchos de los proyectos de investigación en los que participamos. Proyectos en los que se plantean problemas de notable envergadura como los derivados de la proliferación de viviendas turísticas, las ocupaciones sin título, los nuevos medios de transporte urbano, las subidas constantes de los alquileres o el incremento de las temperaturas como consecuencia de la urbanización.

Son cuestiones en las que resulta difícil dar respuestas unívocas, pues varían las perspectivas a considerar, lo que las hace inapropiadas para soluciones generales y uniformes. Así, el problema de las viviendas de uso turístico no puede merecer idéntica respuesta en Barcelona que en Salou, ni la movilidad urbana permite generar las mismas vías de actuación en Zaragoza que en Daroca. Las diferentes vocaciones territoriales, los distintos contextos económicos, sociales y culturales imponen la variedad de soluciones propia de una pluralidad de redes municipales en torno a las ciudades medias y grandes.

No es nuestro objetivo, como asociación profesional, asumir un criterio único ni postular unas determinadas líneas de actuación, sino más bien constituir un foro de debate e intercambio de informaciones, ideas, tendencias e interpretaciones. No obstante, diría que existe una ‘communis opinio’ que identifica el mejor futuro de la civilización con la potencia urbana. Entendemos que la gran mayoría de las políticas públicas ha de tener una expresión vinculada a las ciudades, tanto para conformar las líneas de actuación general, como para llevar a cabo las tareas de ejecución y gestión. El proceso de descentralización territorial, que en nuestra experiencia ha cumplido una fase esencial con la formación y consolidación de las comunidades autónomas, debiera continuar mediante el robustecimiento de las competencias, las capacidades y los fines de los poderes locales.

Las crecientes exigencias de participación pública, rendición de cuentas, buena administración, sostenibilidad económica o compromisos climáticos, postulan la decidida implicación de las ciudades. Desde la academia podemos forjar, defender, mejorar y transmitir los elementos configuradores de esa segunda descentralización. Tenemos la esperanza de que esos mimbres puedan ser empleados útilmente por las mujeres y los hombres llamados a la competición política por el futuro de nuestro útil y necesario Estado de las autonomías.