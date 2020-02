Una legislatura de diálogo

El Rey ha inaugurado la XIV legislatura con un discurso reivindicativo de la Constitución: «España no puede ser de unos contra otros». Felipe VI ha hecho así un imprescindible llamamiento a lograr acuerdos en el Parlamento más fragmentado de la actual etapa democrática, con 17 fuerzas, y ante los ministros del primer Gobierno de coalición desde la II República sentados por primera vez en el banco azul y con el plantón de los parlamentarios independentistas. Esta variedad y polarización del espectro político hacen más necesarios que nunca el diálogo y los pactos.

El Rey ha querido aprovechar su presencia institucional en el Congreso para reclamar al Gobierno y a todos los diputados que hagan una política útil: «A través de la reflexión, el debate y el diálogo, sus señorías decidirán sobre cómo mejorar las condiciones de vida y la manera de resolver los problemas de nuestros ciudadanos». Esa es la obligación constitucional de los cargos electos. Y es necesario que todos escuchen este llamamiento para lograr que esta no sea una legislatura estéril. Cuatro años de parálisis ya han sido demasiados para un país cuyos ciudadanos siguen esperando que se acometan las reformas necesarias y en el que el independentismo sigue dividiendo y empobreciendo a la sociedad catalana. Imaginar un consenso para ambos problemas es por ahora un horizonte inalcanzable, pero debatirlos en el Congreso, desde la razón y desde el respeto, no debería serlo. Para ello es necesario que todos atiendan a las palabras del Rey. Para empezar la exigua mayoría parlamentaria que está detrás del Gobierno. Y después, el resto. Aunque de los actuales líderes independentistas no se puede esperar que vayan a moderar sus exigencias, el desaire de ayer al Jefe del Estado resulta intolerable. Lo mismo que la calculada ambigüedad de Podemos, con parte de la bancada aplaudiendo y otra parte callada.