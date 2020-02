A veces, cuando camino por la calle pienso: ¿quién vivió y respiró en este lugar antes que yo? Me fascina imaginar las vidas de quienes se sentaron en el mismo asiento del autobús o del metro en el que estoy sentada. Compartimos espacio con muchos desconocidos. Espacio, no tiempo. Lo mismo cuando observo una pieza en un museo: ¿quién hizo esa vasija?, ¿qué manos la tocaron?, ¿qué ojos miraron el mismo cuadro que tengo delante? Hace unos días he tenido encuentros con jóvenes lectores en el primer colegio para niñas de Almería. Un edificio regio, hermoso, por el que caminaron, rieron y rezaron miles de niñas que ahora no son ni siquiera un recuerdo. Pienso en que tal vez mi tatarabuela almeriense, de quien desconozco hasta el nombre, estudiara allí. Imagino el sonido de la falda almidonada de su uniforme negro y su rostro ante un espejo mientras corrige con un suspiro el lazo blanco que cierra el cuello de su blusa. En algún lugar del aire que respiro se funde mi hálito con el suyo. El de hoy con el de ayer.

De vuelta en Zaragoza, doy un paseo por la calle Doctor Cerrada. Veo un grupo de niños que juega en la guardería anexa al Paraninfo. Chaquetas, risas y juegos llenos de colores. Recuerdo que ese espacio no siempre albergó a niños alegres. No hace tanto tiempo que sus habitantes eran los muertos que esperaban una autopsia sobre una camilla metálica y gris. Los peques ríen ajenos a que respiran el mismo aire que cubrió de nostalgia a los muertos. Mientras, yo sigo caminando.