Una nueva era para la UE

Con la salida del Reino Unido de la UE, esta pasada medianoche, los Veintisiete inician una nueva etapa en la que habrá que aplicar reformas y una redefinición del proyecto común para evitar más divorcios y para recuperar la confianza de la opinión pública. La primera escisión en la historia de la Unión obliga a los socios a plantearse la mejora de su modelo de convivencia política y económica.

La Unión Europea sigue siendo un gran instrumento de desarrollo, paz y garantía de derechos ciudadanos. Pero, como todas las organizaciones vivas, está sometida a avances y retrocesos. Ahora, con la retirada de Londres, el club europeo pierde a un país que suponía 67 de sus 512 millones de habitantes y el 13% de su PIB. Pero el ‘brexit’ no solo plantea una merma demográfica, geográfica y económica, sino sobre todo una incertidumbre existencial. Ya no sirve el viejo mantra de que Europa solo avanza mediante episodios de crisis, una superstición que con frecuencia ha servido de excusa para entregar a las inercias de la burocracia decisiones que corresponden a la voluntad política. Hoy hay que abordar una reflexión profunda sobre cuál debe ser la orientación de la Unión en un mundo en pleno proceso de trasformación.

La UE no es una realidad indestructible, sino una construcción política cuyo presente y futuro dependen del compromiso de los líderes y del respaldo de los ciudadanos. El ‘brexit’ o el autoritarismo en Hungría y Polonia son demostraciones fehacientes de que la Unión también se ve trastocada por el retorno de ideologías populistas y nacionalistas. Serán las fuerzas que en los próximos años logren imponerse en el terreno político y social las que decidirán sobre la continuidad de la UE, no solo en el sentido de que sigan existiendo o no sus instituciones, sino en el de si se reconoce en ellas la gran mayoría de la ciudadanía que está convencida de que el derecho es el instrumento para alcanzar la libertad y la justicia.