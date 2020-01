Polémicas que vendrán

Los hijos no son de los padres" ha sido la contundente frase de la ministra Celaá en relación con el polémico pin parental que mantiene abierto el debate sobre quién debe representar los intereses de los menores. Lo que me sorprende de todo esto es que no haya nadie extendiendo el debate a los derechos digitales.

Muchos adictos a las redes sociales añaden imágenes de su prole en sus posts y ya se han producido casos en los que una vez alcanzada la mayoría de edad, el menor decide denunciar a sus padres por las fotos que han publicado de él. Y es que no es lo mismo que tu madre amenice las reuniones familiares con esa divertida -para los demás- historia del día que te caíste vestida a la piscina, que poner las imágenes a disposición de cualquier familia. La ley es ambigua en este caso, aunque existe la referencia de los catorce años de edad requerida para que los menores deban prestar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Es curioso que sea esa la edad que la mayoría de las redes sociales imponen para que un menor pueda abrirse una cuenta. Y digo curioso, porque existe un grupo de millonarios niños-youtuber pertenecientes a la generación Alpha que no llega a esa edad. Aunque los padres sostengan que para sus hijos es un entretenimiento formativo, tendremos que esperar a que los retoños alcancen la mayoría de edad y veamos las primeras denuncias por explotación infantil o reclamación de los ingresos generados. Llega la digitalización de las crisis paterno-filiales estilo Macaulay Culkin.

Alicia Asín es cofundadora de Libelium