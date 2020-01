Peligro mortal en la N-II

El tramo sin desdoblar de la carretera N-II, entre Fraga y Alfajarín, se cobró ayer tres nuevas vidas. La insoportable sangría continúa en una de las vías más peligrosas de España, un auténtico agujero negro para la seguridad vial en Aragón al que los gobiernos no han sabido dar una solución. Es urgente que se tomen medidas para desviar el tráfico de camiones a la autopista paralela, la situación actual no debería continuar ni un día más.

Si el año pasado fueron seis las víctimas mortales de esta auténtica carretera de la muerte, que acumula decenas de tragedias, el 2020 ha comenzado con un lamentable accidente que ayer, en el choque de dos camiones y un turismo, segó de nuevo tres vidas. El tramo entre Fraga y Alfajarín, en la provincia de Zaragoza, es el único que no ha sido desdoblado en el trayecto entre Madrid y Barcelona, una de las principales vías de comunicación de nuestro país. La concentración del paso de camiones, entre seis mil y siete mil cada día, incrementa la peligrosidad de la carretera, cuya situación, inasumible en el siglo XXI, ha sido reiteradamente denunciada por los alcaldes de la zona y por el Gobierno de Aragón. El Gobierno central no utilizó, en 2018, los diez millones de euros que se habían presupuestado para reducir el peaje de la autopista AP-2 en esa zona y desviar así buena parte del tráfico pesado. La tramitación administrativa de un posible desdoblamiento avanza, si lo hace, a paso de tortuga. Y mientras tanto, en otras comunidades sí se han aplicado rebajas de peajes eficaces en otros tramos problemáticos. La concesión de la autopista caducará en el verano de 2021, momento en el que debería abrirse al tráfico general, aliviando la N-II. Pero no cabe esperar de ninguna manera hasta esa fecha, hay vidas en peligro y hay un calvario para quienes residen o trabajan en las poblaciones afectadas. Hay que tomar ya medidas que frenen de una vez esta insoportable sangría.