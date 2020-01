Previsiones económicas

El presidente Sánchez, que tiene previsto viajar hoy a Davos para transmitir, como es lógico, un mensaje de confianza en la economía española, comienza no obstante su mandato con un empeoramiento de las previsiones en ese terreno. El FMI ha descontado dos décimas en el pronóstico de crecimiento del PIB español para 2020 respecto a sus cálculos de octubre. Todo indica que continúa la desaceleración, lo que constituye un reto para el nuevo Gobierno.

Los técnicos del Fondo Monetario Internacional han constatado que la demanda interna y las exportaciones se han seguido debilitando durante los últimos meses, lo que les ha llevado ha dejar su previsión de crecimiento para la economía española en 2020 en el 1,6%, dos décimas por debajo de lo que calculaban el pasado mes de octubre. Hay que tener en cuenta que el PIB español, después de la gran crisis, creció por encima del 3% entre 2015 y 2017, para bajar al 2,4% en 2018 y al 2% en 2019. La desaceleración progresiva, por tanto, continúa y no ha dejado de notarse, durante los últimos doce meses, en el comportamiento del mercado de trabajo, con una menor creación de empleo. El FMI es moderadamente optimista respecto al desenvolvimiento de la economía mundial una vez que se han despejado un tanto incertidumbres como la de la guerra comercial entre Estados Unidos y China o la del ‘brexit’. No obstante, advierte de que las tensiones geopolíticas y el malestar social podrían poner nuevos frenos al crecimiento. En este escenario, la confianza que el presidente del Gobierno español quiere transmitir en el Foro Económico Mundial es muy necesaria, para sostener tanto el consumo como la inversión, pero no puede apoyarse únicamente en palabras. Su base debe ser una política económica sensata, alejada de la retórica extremista. Y ahí es donde el Ejecutivo de Sánchez tiene que demostrar que está preparado para impulsar el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo.