Sánchez ante el Congreso

Pedro Sánchez se presenta hoy ante el Congreso de los Diputados para solicitar la investidura como presidente del Gobierno en un momento en el que la situación política en Cataluña, tras la inhabilitación de Joaquim Torra, se complica todavía más. Es difícil prever cómo afectará esta circunstancia sobrevenida al acuerdo entre el PSOE y ERC, pero las decisiones judiciales han de cumplirse y el candidato debe explicar hoy a la Cámara el trasfondo de ese pacto.

La investidura de Pedro Sánchez parecía ayer asegurada una vez que ERC había confirmado su abstención y que los socialistas habían firmado acuerdos con fuerzas menores, como Compromís o Teruel Existe, aunque la previsible diferencia entre el sí y el no sería tan escasa que un único voto en contra inesperado podría dar al traste con los planes del candidato. La decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitar al presidente de la Generalitat, como resultado de su condena por desobediencia, añade ahora un factor de confusión e incertidumbre. Lo previsible es que Torra recurra al Supremo y solicite la suspensión cautelar de la decisión de la JEC, con lo que la eficacia de la medida se retrasaría. Y, por otra parte, ERC ya había anunciado que la posible inhabilitación de Torra no alteraría sus planes de permitir la investidura de Sánchez. Pero la reacción del mundo independentista, con nuevas muestras de desacato al Estado de derecho, puede dejar aún más en evidencia la incoherencia de un Partido Socialista que, para conseguir el gobierno, se apoya en quienes no respetan ni la Constitución ni las resoluciones judiciales. Sánchez ha eludido estos días su obligación de explicar a la opinión pública el alcance de un pacto que le compromete a convocar una ambigua ‘consulta’ en Cataluña. Hoy el Congreso debería exigirle claridad y un compromiso inequívoco con la defensa de la Constitución y de la igualdad entre todos los españoles.