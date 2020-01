Carta a los Reyes

Después de doce meses sin recibir respuesta por vuestra parte, he llegado a la conclusión de que tal vez no recibistéis mi anterior misiva. Vuelvo a hacer mi solicitud, esta vez como adulta de colmillo retorcido, a ver si así tenéis a bien leer mis palabras y hacerme un poco de caso.

Estimados reyes magos (ya veis que no me sois tan queridos como antaño, y que además os he quitado unas mayúsculas que ya no merecéis), me permito haceros ciertas peticiones para este año, a ver si cuelan. Deseo que en verdad améis a los niños, no que los convirtáis en consumistas caprichosos, ‘influencers’ y ‘youtubers’, sino que les deis la capacidad del pensamiento crítico para que sean ahora y después ciudadanos pensantes y libres. Os pido que les expliquéis a nuestros próceres el verdadero significado de las palabras que más les gusta pronunciar: diálogo, responsabilidad y compromiso. Las emplean mucho, pero como desconocen sus entretelas las convierten en espejismos del desierto: escenografía en el vacío. Decidles que esas palabras son como vuestros oro, incienso y mirra, que no sirven para nada si no se cree uno lo que de verdad se puede hacer con ellas. Sé que no me haréis caso y seguiréis de nuevo la estela de un viejo cometa que os conducirá hasta un pequeñuelo a quien regalaréis el oro, el incienso y la mirra que ni ha pedido ni le interesan. No obstante, os conjuro para que hagáis que nadie se crea que puede multiplicar los panes y los peces sin pegar ni golpe. Eso solo pasó una vez.

Ana Alcolea es escritora