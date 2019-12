Mensaje de firmeza y confianza

En un momento de tensión y crispación política, el jefe del Estado ha querido ofrecer un mensaje de confianza en la fuerza de la sociedad española. Un recordatorio a lo mucho que este país ha conseguido y una señal de que el camino hacia un futuro mejor sigue estando en nuestras manos. Sin obviar que «vivimos tiempos que no son fáciles», «de mucha incertidumbre», el monarca ha apelado al diálogo, la responsabilidad y el respeto de la sociedad y de la clase política.

Felipe VI ha citado abiertamente a Cataluña como «una seria preocupación», y ha pedido no caer en los extremos, al tiempo que llamaba a «integrar las diferencias», siempre bajo la máxima del respeto a la Constitución. Esa mención explícita, que no se esperaba, es un gesto que confirma que la Casa Real no se quiere esconder tras eufemismos, una manera de reafirmarse en la postura que la Corona ha mantenido desde el minuto uno respecto a esta cuestión.

El Rey no ha obviado el momento que vive el país, tras las elecciones del pasado 10 de noviembre, a la espera de que se forme el nuevo Gobierno. Y ha recordado también otras cuestiones que están sobre la mesa, como las dificultades económicas de muchas familias, la falta de empleo y el deterioro de la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Con todo, el monarca ha insistido en los valores que caracterizan a nuestro país como la mejor baza para avanzar «con ambición. Todos juntos», si bien ha recordado que hay que evitar «tanto la autocomplacencia como la crítica autodestructiva».