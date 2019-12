Los 35 diputados separatistas del Congreso (y no hay más; o sea, que la culpa no la tiene la ley electoral) son hegemónicos en una cámara de 350 miembros. De ellos dependen la formación del Gobierno nacional y su continuidad. Cuentan con la colaboración intermitente y táctica de UPodemos, formación partidaria del derecho de secesión.

Leo, en un texto recordatorio que acaba de publicar Jesús Delgado tras una estancia de trabajo en La Rábida, cómo don Nicolás Ramiro Rico, singular catedrático de Derecho Político, sentenciaba: ‘Purus legista, merus asinus’. En versión apta para todos los públicos, el abogado que haya estudiado sólo leyes será un asno.

Se ha atribuido a Pasteur, y a Marañón, el mismo aforismo adaptado a la medicina: ’El médico que sólo sabe medicina, ni medicina sabe’, obra de un galeno del siglo XIX, José Letamendi, catedrático en Barcelona.

Ambos dichos son hijuelos de un proverbio más viejo, alusivo a los estudiosos en general: ‘Merus scholasticus, merus asinus’. Es un asno quien se queda exclusivamente en el estudio de su ciencia.

Con más razón, por la naturaleza de sus saberes, se aplicará la máxima a los historiadores que solo se ocupan de lo suyo y se aíslan de una sociedad siempre necesitada de combustible historiográfico asequible para el público, pues este está constantemente interesado por entender el presente y por integrar en su visión del hoy hechos del ayer que respondan a sus inquietudes. Siempre hay una parte del pasado activada en el presente, sea de forma objetiva o subjetiva: porque los hechos derivan unos de otros o porque alguien lo cree así.

Un ejemplo. Cuando está en la palestra el concepto de España ‘plurinacional’ –‘nación de naciones’– usar el término ‘confederación catalanoaragonesa’ en lugar de recurrir al clásico y consolidado sintagma ‘Corona de Aragón’ tiene efectos políticos y sociales. Ya se ha expuesto aquí otras veces: esa expresión ha tomado sabor nacionalista, da a Cataluña una primacía inadecuada, excluye a Valencia y a Mallorca, subsumidas en los ‘Països catalans’, y simplifica el asunto de modo interesado. Por si fuera poco, aplicar hoy a la Corona de Aragón, hija del Medievo, la idea confederal es aberrante. Del historiador que se zafa del problema podría, pues, decirse: ‘Merus historicus, merus asinus’.

Líderes mal aprendidos

Los antiguos decían que es mejor no saber que saber mal, pues quien no sabe no necesita desaprender. Podrá, así, iniciar cualquier día el camino del buen aprendizaje sin que le sea menester deshacerse de malos hábitos. Se usaba el ejemplo del viajero negligente que equivocaba el camino: llegaba un momento en que estaba más lejano del final de su viaje que si se hubiese quedado en casa, de modo que le era preciso volver a ella.

Podría adaptarse el proverbio asinario a muchos líderes políticos españoles: ‘Merus politicus, merus asinus’. Quien solo ha vivido en la política desde joven, difícilmente será buen gobernante ni legislador. Hubo sabio que concibió la ignorancia como un estado intermedio entre el saber verdadero y el falso, pues –decíase– quien nada ha aprendido tiene ventaja sobre quien aprendió mal, al ser susceptible de instrucción, frente a quien ya tiene embrollado el cacumen y no sabe salir de su laberinto.

Cuenta el Evangelio que Pedro negó a Jesús nada menos que tres veces en una noche; eso no es nada comparado con la de veces que este otro Pedro de hoy se niega a sí mismo. Abomina de Bildu, tan cínica con los crímenes de ETA; llama a Torra racista y supremacista y no lo atiende ni por teléfono; afirma que el ‘conflicto’ catalán es obviamente interno, de convivencia civil; asegura que es una idea inquietante meter a Pablo Iglesias en el Gobierno de la nación... ¿O esto lo decía Sánchez, pero no el presidente (doctrina Calvo Poyato)?

Ahora negocia con todos esos réprobos, sin dejar uno (también con Bildu/Batasuna, vía Lastra, que se reúne con una condenada por auxilio al terrorismo); se dispone a pactar con el PNV en el momento en que estalla un fétido caso de corrupción ‘jeltzale’ en Álava, que no le merece reproche; y ordena a Lastra y Simancas que negocien con Laura Borràs justo cuando está bajo sospecha por delitos que, de ser ciertos, probarían que el pujolismo está lejos de fenecer: favorecer desde el poder a los amiguetes, legales o ilegales, con o sin unto, es una genuina seña de identidad de esa partida. ¿Y todo eso lo hace Sánchez por la patria? Quiá.

Sánchez, Lastra y Simancas son ‘meri politici’, políticos a secas. El doctorado de Sánchez es una filfa y él ya estaba en empleos partidistas a los 26 años. Lastra vive en el partido desde los veinte. Y Simancas se afilió con 19 y ya no ha hecho prácticamente otra cosa.

Lo de Iceta es aún mejor. Empezó Química y lo dejó. Se metió en política con 17 años. Dice que «en España hay nueve naciones. Las he contado» (así adelanta los deberes a Sánchez y Junqueras. Sabrá contar, pero de Económicas lo echaron por pigre en segundo año) Mientras, Rufián desaprende a toda prisa su papel de histrión; ha visto que la ignorancia es mejor que su mal aprendido oficio de ‘clown’.

¿Cuándo advertirá Sánchez, viajero negligente, que está más lejos de llevar a España a buen puerto que cuando salió de casa?

De las derechas pasmadas, que han conseguido esforzadamente no pintar apenas nada en el hemiciclo, mejor no hablar. Ellas tampoco se hablan, todo son noes mutuos y gastarse en dicterios a Sánchez y sus variopintos aliados.

Feliz Navidad.