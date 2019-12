El cambio climático aparece en la 'clima ficción', un subgénero de la ciencia ficción, iniciado por J. G. Ballard con su premonitoria novela ‘El mundo sumergido’. Ahora ha llegado también a la literatura realista, pero no con elucubraciones sobre desastres naturales, sino mediante una sátira atroz contra el presente. En ‘El calentamiento global’, Daniel Ruiz disecciona nuestro ecosistema social, construido sobre la farsa de la defensa del medio ambiente, en la que nadie cree. La narración se sitúa en un lugar ficticio, aunque reconocible, del litoral mediterráneo. Un punto donde conviven espacios protegidos, el turismo insostenible y una industria que infringe las leyes y compra voluntades. La sociedad se jerarquiza a partir de una petroquímica que establece los juegos de poder entre políticos, periodistas, vecinos y ecologistas. Cada uno esconde como puede su parte de la gran basura colectiva. Detrás de la aparente responsabilidad social de la empresa solo hay un intento de limpiar la marca y de manipular a la opinión pública. Esta novela, ácida y desesperanzadora, demuestra que las desigualdades del capitalismo están corroyendo el clima, las relaciones humanas y la ética.

El dinero lo ha sostenido todo en nuestra civilización, pero ahora no podrá soportar las consecuencias de la catástrofe que ya ha comenzado. Lo dice el proverbio sioux: "Cuando el último árbol sea cortado, el último río envenenado y el último pez pescado, solo entonces el hombre recordará que el dinero no se come".