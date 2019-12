¿Avestruces?

Sí, soy republicano; y republicano convencido. Por lógica, por ética y por política. Las matemáticas no son mi fuerte pero la ecuación de que el hijo de A y el hijo de B, por el simple hecho de serlo, tenga que ser mi Jefe de Estado… no solo no me cuadra sino que me descuadra. No, no soy independentista (ni de aquí, ni de allá, ni de acullá). El mito de que la unión hace la fuerza es casi casi una afirmación tautológica, inevitablemente cierta. Como mucho, soy nacionalista de mi yo… lo cual me cuesta contradicciones internas para configurar un ‘nosotros’ satisfactoriamente aceptable.

Los monárquicos son respetables; otro asunto es que yo sea (in)capaz de desentrañar los porqués de su encadenamiento ¿lógico? para llegar a tales regias conclusiones. Los independentistas son respetables; otra cosa es que yo esté capacitado para tragarme lo de que «como yo lo soy, tú debes serlo… y chitón». ¿La Constitución es importante? También, pero no es un monumento inquebrantable o un monolito de fe. ¿Es susceptible de mejora? Ni duda dudita me cabe.

¿Adónde quiero llegar? Yo solo… a ninguna parte. Somos todos los que debemos sincerarnos –hoy lo hago yo– para poner encima de la mesa lo que pensamos, lo que compartimos, lo que nos distancia, lo que nos atrae, incluso lo que nos repele. No es bueno andar de hiena por la vida aprovechando carroñas ajenas, como tampoco lo es ir avestruceando a la búsqueda de agujeros donde esconder la cabeza.