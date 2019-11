Agilizar el hospital de Alcañiz

La DGA está decidida a rescindir el contrato de construcción del hospital de Alcañiz tras haber expirado el plazo dado a las empresas adjudicatarias, OHL y Dragados, para acelerar los trabajos tras varios meses en los que apenas sí se ha avanzado algo. Si no hay acuerdo en una última reunión prevista para el lunes, se agilizará el preceptivo expediente de resolución contractual. Sea como fuere, esta rescisión no debe dar lugar a un parón indefinido en la construcción del centro sanitario

Las empresas que debían construir el hospital han solicitado un encuentro con el Gobierno de Aragón a raíz del ultimátum que se les dio hace dos semanas. Se celebrará el lunes, pero si los representantes de OHL y Dragados no acuden con un compromiso real de retomar los trabajos se activará la rescisión. En el seno del gobierno cuatripartito son muy escépticos y reiteran su decisión de tomar las «medidas legales oportunas». En la previsible decisión de la DGA pesará, no solo los continuos desencuentros con OHL y Dragados por la marcha de los trabajos, sino especialmente la advertencia de la dirección facultativa sobre el riesgo de no terminar el hospital en el plazo acordado, que expira a finales de 2021. Se trata de una situación insostenible a la que hay que ponerle fin definitivamente.

Hay que evitar, no obstante, que la rescisión contractual dé lugar a un retraso demasiado largo en construir el centro hospitalario dilatando en exceso los trámites administrativos. Para empezar, si se rompe el acuerdo con las adjudicatarias, habrá que preparar nuevos pliegos y rehacer el proyecto, cuya redacción tendrá que salir de nuevo a concurso. En este proceso se puede perder un año. Un retraso será, pues, inevitable, pero la DGA tiene que agilizar los plazos burocráticos todo lo posible. Alcañiz y toda su comarca necesitan respuestas urgentes a sus necesidades sociales.